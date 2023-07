Elek­tro­fahr­zeu­ge und Dachsanierung

Im Rah­men des Besuchs der bei­den Staats­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger und Thor­sten Glau­ber stell­te Land­rat Flo­ri­an Wie­demann zwei kon­kre­te Bei­trä­ge des Land­krei­ses Bay­reuth im Rah­men des Kli­ma­schut­zes vor. Bei­de Staats­mi­ni­ster zeig­ten sich sehr inter­es­siert an den Maß­nah­men des Land­krei­ses – dem Fuhr­park mit Elek­tro­fahr­zeu­gen und die anste­hen­de Dach­sa­nie­rung des Land­rats­amts. Die bei­den Pro­jek­te sind Teil eines Maß­nah­men­ka­ta­logs, mit des­sen Umset­zung die ambi­tio­nier­ten Kli­ma­zie­le des Land­krei­ses erreicht wer­den sollen.

Elek­tro­fahr­zeu­ge

Wer durch die Tief­ga­ra­ge des Bay­reu­ther Land­rats­amt läuft, wird ab sofort auf einen Buch­sta­ben ver­mehrt sto­ßen: E. Der Land­kreis möch­te näm­lich sei­nen Bei­trag lei­sten, um die Mobi­li­täts­wen­de in Deutsch­land zu mei­stern. Aus die­sem Grund ste­hen den Beschäf­tig­ten des Land­rats­amts ab sofort acht neue, voll­elek­tri­sche VW ID.3‑Modelle zur Ver­fü­gung, die für Dienst­fahr­ten genutzt wer­den kön­nen. Sie haben eine Reich­wei­te von zir­ka 400 Kilo­me­tern pro vol­ler Ladung.

„Die Mobi­li­täts­wen­de ist kein Sprint, son­dern ein Mara­thon – und sie ist vor allem auch eine gemein­sa­me Kraft­an­stren­gung. Uns ist es ein gro­ßes Anlie­gen, unse­ren Bei­trag zu einer ‚sau­be­re­ren‘ Mobi­li­tät zu lei­sten. Die Anschaf­fung voll­elek­tri­scher Dienst­fahr­zeu­ge soll idea­ler­wei­se auch ande­ren Akteu­ren aus der Regi­on einen Impuls geben, bei die­sem The­ma mit anzu­packen und eine umwelt­ver­träg­li­che­re Zukunft mit­zu­ge­stal­ten,“ so Land­rat Flo­ri­an Wiedemann-

Die neu­en Fahr­zeu­ge hat das Land­rats­amt für eine Dau­er von 36 Mona­ten geleast. Gela­den wer­den die­se grund­sätz­lich über zehn Lade­punk­te in der Tief­ga­ra­ge des Land­rats­amts, wobei die Behör­de bei Wall­box-Gesamt­ko­sten von zir­ka 25.000 Euro von einer För­de­rung in Höhe von 9.000 Euro pro­fi­tiert. In Zukunft ist geplant, für die Auf­la­de­vor­gän­ge den Strom der haus­ei­ge­nen Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge, die im Zuge der Dach­sa­nie­rung instal­liert wer­den wird, zu nutzen.

Der­zeit zählt der Fuhr­park des Bay­reu­ther Land­rats­amts zehn voll­elek­tri­sche Fahr­zeu­ge, ein Hybrid­fahr­zeug und sechs Fahr­zeu­ge mit Ver­bren­ner. Damit liegt die Quo­te rei­ner E‑Autos bei knapp 59 Prozent.

Damit ver­folgt das Bay­reu­ther Land­rats­amt wei­ter kon­se­quent den Weg des Kli­ma­schutz­kon­zepts, in dem unter ande­rem Maß­nah­men zum Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien und zur Aus­wer­tung bzw. Opti­mie­rung der Ener­gie­da­ten kom­mu­na­ler Gebäu­de fest­ge­schrie­ben sind. Und nicht zu ver­ges­sen: Auch sei­nen Besu­che­rin­nen und Besu­chern bie­tet das Land­rats­amt auf dem vor­de­ren Park­platz mit zwei Lade­sta­tio­nen die Mög­lich­keit, das E‑Auto aufzuladen.

Ener­ge­ti­sche Dach­sa­nie­rung mit Errich­tung von Photovoltaik-Anlagen

Das Land­rats­amt ist ein fünf­ge­schos­si­ges Gebäu­de, das aus einem Längs­bau, dem Haupt­bau, der drei Quer­bau­ten mit­ein­an­der ver­bin­det, besteht. Das Steh­falz­dach des Land­rats­am­tes weist mitt­ler­wei­le erheb­li­che Schad­stel­len durch Loch­fraß auf und muss des­halb saniert wer­den. Die gesam­te Dach­flä­che beträgt etwa 4100 Quadratmeter.

Es ist geplant, den bestehen­den Dach­auf­bau bis auf den Spar­ren und die Zwi­schen­spar­ren­däm­mung zurück­zu­bau­en und neu auf­zu­bau­en. In die­sem Zuge soll das Dach auch ener­ge­tisch saniert und eine Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge mit einer Lei­stung von rund 400 Kilo­watt-Peak und einem Spei­cher von 94 Kilo­watt­stun­den instal­liert werden.

Auf Grund der enor­men Grö­ße des Gebäu­des müs­sen die Dach­sa­nie­rungs­ar­bei­ten in ein­zel­ne Bau­ab­schnit­te ein­ge­teilt wer­den. Im ersten Bau­ab­schnitt wer­den die drei Quer­bau­ten saniert und eine Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge instal­liert, im zwei­ten Bau­ab­schnitt fol­gen die Arbei­ten am Haupt­bau und am Hausmeisterhaus.

Die Gesamt­ko­sten für Bau­maß­nah­me inklu­si­ve der PV-Anla­ge mit Spei­cher und allen Pla­nungs­ko­sten belau­fen sich der­zeit auf rund 3,4 Mil­lio­nen Euro. Die Sanie­rung wird als Ein­zel­maß­nah­me geför­dert. Der Land­kreis erhält einen Zuschuss von maxi­mal 15 Pro­zent der gesam­ten Bau­sum­me inklu­si­ve der Pla­nungs­ko­sten. Nicht för­der­fä­hig sind die Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge und die dafür benö­tig­ten Fach­pla­nun­gen. Die För­der­sum­me beträgt rund 300.000 Euro.

Die Gerüst­ar­bei­ten haben bereits begon­nen, gestar­tet wird mit den Arbei­ten an den zwei Quer­bau­ten. Die Fer­tig­stel­lung ist bis zum 19. Juli 2024 geplant.

Mit die­sen Maß­nah­men ver­folgt der Land­kreis Bay­reuth wei­ter kon­se­quent den Weg des Kli­ma­schutz­kon­zepts, in dem unter ande­rem der Aus­bau der Erzeu­gung erneu­er­ba­rer Ener­gien, die Erhö­hung des Anteils der Erneu­er­ba­ren Ener­gien an der Wär­me­ver­sor­gung und die Sen­kung ver­kehrs­be­ding­ter Treib­haus­gas­emis­sio­nen sowie Maß­nah­men zur Aus­wer­tung bzw. Opti­mie­rung der Ener­gie­da­ten kom­mu­na­ler Gebäu­de fest­ge­schrie­ben sind. Dar­in ent­hal­ten sind ein E‑Mobilitätskonzept in Bezug auf den Fuhr­park des Land­rats­amts und die Eta­blie­rung des 30-Minu­ten-Bus-Tak­tes im im Stadt-Umland-Ver­kehr des Öffent­li­chen Personennahverkehrs.

Der Ziel­ka­ta­log ist im Inter­net unter die­sem Link abrufbar:

kli​ma​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​-​m​e​d​i​a​t​h​e​k​/​k​l​i​m​a​z​i​e​le/