Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch wur­den der Bam­ber­ger Poli­zei zwei Laden­dieb­stäh­le gemel­det. Zum einen hat ein Mann in einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt Kos­me­tik­ar­ti­kel für über 100 Euro gestoh­len. Im zwei­ten Fall ent­wen­de­ten zwei Män­ner aus einem Super­markt in der Bam­ber­ger Innen­stadt Lebens­mit­tel für 15 Euro und flüch­te­ten anschlie­ßend. Die bei­den Lang­fin­ger konn­ten kur­ze Zeit spä­ter von der Poli­zei ent­deckt und fest­ge­nom­men werden.

Pedelec-Dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag und Mitt­woch wur­de aus einem Fahr­rad­ab­stell­raum eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses am Bir­ken­gra­ben ein dort ver­sperrt abge­stell­tes Pedelec der Mar­ke River­si­de, Far­be grau, im Zeit­wert von 1500 Euro gestohlen.

BAM­BERG. Im Hof­raum eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses Am Stein­knock wur­de am Diens­tag, zwi­schen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr, ein dort an einem Bal­kon ver­sperr­tes Pedelec der Mar­ke Hai­bike, Far­be blau/​gelb/​silber gestoh­len. Das Pedelec hat einen Wert von etwa 2500 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei schnappt Gelddieb

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh wur­de aus dem Rezep­ti­ons­be­reich eines Hotels in Bam­berg ein drei­stel­li­ger Bar­geld­be­trag gestoh­len, der dort in einer Hand­ta­sche einer Ange­stell­ten depo­niert war. Der Bam­ber­ger Poli­zei fiel dann am Nach­mit­tag ein 36-jäh­ri­ger Mann aus Ost­eu­ro­pa im Stadt­ge­biet Bam­berg auf, auf dem die Beschrei­bung des Täters pass­te. Bei ihm konn­te auch noch ein Teil der Die­bes­beu­te auf­ge­fun­den werden.

Land­kreis Bam­berg / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Ein­fa­mi­li­en­haus – Zeu­gen gesucht

HALL­STADT, LKR. BAM­BERG. Am Mitt­woch­vor­mit­tag stie­gen Unbe­kann­te in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in Hall­stadt ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Hinweise.

Am Mitt­woch­vor­mit­tag bra­chen Unbe­kann­te in ein frei­ste­hen­des Ein­fa­mi­li­en­haus in der Johan­nes­stra­ße ein. Über die gekipp­te Ter­ras­sen­tü­re gelang­ten die Die­be in die Wohn­räu­me und durch­wühl­ten die Möbel. Aus die­sen stah­len sie Bar­geld und Mün­zen im Wert von meh­re­ren Hun­dert Euro.

Die Kri­po Bam­berg bit­tet um Mit­hil­fe und Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat am Mitt­woch­vor­mit­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in der Johan­nes­stra­ße gese­hen? Mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Und den­ken Sie dar­an: Gekipp­te Türen und Fen­ster sind für Ein­bre­cher als stün­den sie offen! Schlie­ßen Sie vor dem Ver­las­sen des Hau­ses alles komplett!

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Über­ho­len nicht auf­ge­passt und Unfall verursacht

Strul­len­dorf. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr der 58-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg. Als er zum Über­ho­len auf den lin­ken Fahr­strei­fen wech­sel­te, schätz­te er den Abstand zum nach­fol­gen­den Ver­kehr falsch ein und der Sat­tel­auf­lie­ger stieß seit­lich an einen BMW, wel­cher schon links neben ihn fuhr. Der 51-jäh­ri­ge Fah­rer des BMW konn­te nicht mehr aus­wei­chen und stieß auch noch links gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Es wur­de nie­mand ver­letzt und die Fahr­zeu­ge blie­ben fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den dürf­te sich auf etwa 8.000 Euro belaufen.

Zu schnell in die Kur­ve und die Leit­plan­ke geküsst

Gun­dels­heim. Zu flott unter­wegs war am Mon­tag­nach­mit­tag der 73-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW, als er am Bam­ber­ger Kreuz von der A70 Rich­tung Bay­reuth kom­mend in die Kur­ve der Über­lei­tung zur A73 Rich­tung Suhl fuhr. Der BMW kam nach links von der Fahr­bahn ab, krach­te in die Leit­plan­ke und brach sich die Vor­der­ach­se. Der Fah­rer blieb unver­letzt, aber der BMW wur­de mit geschätz­ten 12.000 Euro stark beschä­digt und muss­te abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­abend begab sich eine 26-jäh­ri­ge Kun­din des DM-Mark­tes zum Kas­sen­be­reich, um ihren Ein­kauf zu bezah­len. Da unmit­tel­bar die Sen­so­ren im Laden anschlu­gen, erin­ner­te die kas­sie­ren­de Mit­ar­bei­te­rin die Kun­din dar­an, alle Arti­kel auf das Kas­sen­band zu legen. Nach­dem die Käu­fe­rin die­ser Auf­for­de­rung zunächst folg­te, blie­ben den­noch wei­ter­hin Kos­me­tik­ar­ti­kel im Wert von 58,95 EUR in ihrem Ein­kaufs­korb zurück. Die Mit­ar­bei­te­rin nahm die Kun­din dar­auf­hin mit ins Büro und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Es wird eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls erstattet.

Wie­sent­tal. In Streit­berg wur­de im Lau­fe des Mon­tags am Wan­der­weg zur Muschel­quel­le ein grau­er Rasen­mäh­ro­bo­ter im Wert von 1500 EUR ent­wen­det. Es besteht die Ver­mu­tung, dass das Gerät im Grenz­be­reich des Anwe­sens in Betrieb war und dort von einer unbe­kann­ten Per­son unter dem Maschen­draht­zaun hin­durch gestoh­len wur­de. Ein Zugriff auf den GPS-Stand­ort des Robo­ters war außer­halb des Grund­stücks nicht mehr mög­lich. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Hin­wei­se über ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen am Mon­tag im Bereich „Streit­ber­ger Berg“.

Sach­be­schä­di­gung

Eber­mann­stadt. Im Bereich des Kohl­furt­we­ges beschä­dig­ten unbe­kann­te Täter vier Ver­kehrs­zei­chen durch Umknicken der Stand­roh­re und Ver­bie­gen der Schil­der. Dabei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen wegen gemein­schäd­li­cher Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer etwas im Zeit­raum Mon­tag­mor­gen bis Diens­tag­mor­gen gese­hen hat, kann Hin­wei­se unter 09194 73880 melden.

Unfall

Ober­tru­bach. Ein 36-jäh­ri­ger Maz­da Fah­rer über­sah am Mitt­woch­abend an der Ein­mün­dung Pferds­lei­te zum Lein­berg einen von rechts kom­men­den Pkw. Der 67-jäh­ri­ge Fah­rer des Opels hat­te Vor­rang und es kam zum Zusam­men­stoß. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Scha­den in Höhe von ins­ge­samt 5000 EUR.

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­mit­tag stell­te eine 56-jäh­ri­ge Maz­da-Fah­re­rin fest, dass ihr am Kirch­platz auf dem Super­markt-Park­platz gepark­tes Auto nach ihrem Ein­kauf beschä­digt war. Am hin­te­ren Kot­flü­gel ist nun der Lack zer­kratzt und teil­wei­se abge­split­tert, sodass ein Sach­scha­den in Höhe von 3000 EUR ent­stand. Vor Ort gab es noch kei­ner­lei Täter­hin­wei­se. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort auf­ge­nom­men. Wer am Diens­tag zur Mit­tags­zeit die Beschä­di­gung bei dem roten Maz­da gese­hen hat, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 16-jäh­ri­ger Mofa-Fah­rer die Kat­zen-stein­stra­ße in öst­li­cher Fahrt­rich­tung. Als die­ser ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen muss­te, ver­lor er auf­grund der regen­nas­sen Fahr­bahn die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und stürz­te. Hier­bei zog er sich klei­ne­re Ver­let­zun­gen zu, die durch einen hin­zu­ge­ru­fe­nen Not­arzt ver­sorgt wur­den. Eine Ver­brin­gung in ein Kli­ni­kum war nicht nötig.

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen a. Brand. Am Mitt­woch zwi­schen 07:10 Uhr und 17:20 Uhr wur­de im Ten­nen­bach­weg eine Grund­stücks­mau­er beschä­digt. Auf­grund der Beschä­di­gung kann davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass es sich bei dem Ver­ur­sa­cher um einen Lkw oder eine Bau­ma­schi­ne han­delt. Ohne sei­nen Pflich­ten nach­zu­kom­men, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Mon­tag, 20:00 Uhr, bis Diens­tag, 07:00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter aus einem Kel­ler­ab­teil in der Trett­lach­stra­ße einen E‑Scooter, Mar­ke Nine­bot Max 630D, in schwarz, im Wert von 800,- Euro. Zur glei­chen Zeit wur­de in der Horn­schuch­al­lee ein Her­ren­fahr­rad der Mar­ke Wino­ra aus einem Innen­hof eines Wohn­an­we­sens gestoh­len. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich hier­bei auf ca. 200,- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des E‑Scooters bzw. des Fahr­ra­des nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. In der Kon­rad­stra­ße ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ein Trek­king­rad der Mar­ke KTM. Das Fahr­rad war mit­tels Kabel­schloss gesi­chert. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich ca. auf 500,- Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Bam­ber­ger Stra­ße kam es gegen 01:55 Uhr zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem 32-Jäh­ri­gen und einem 28-Jäh­ri­gen. Kurz dar­auf hat­ten sich die bei­den Män­ner bereits wie­der getrennt und waren in unter­schied­li­che Rich­tun­gen davon­ge­gan­gen. Im Rah­men einer Nah­be­reichs-fahn­dung konn­ten die bei­den Män­ner wenig spä­ter auf­ge­grif­fen wer­den. Es stell­te sich her­aus, dass sie sich bei der Aus­ein­an­der­set­zung gegen­sei­tig leicht ver­letzt hat­ten, wes­halb ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -