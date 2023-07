Mit dem offi­zi­el­len Com­mit­ment zum gemein­sa­men Leit­bild unter­stüt­zen Part­ner aus Wirt­schaft, Wis­sen­schaft, Ver­wal­tung, Jugend­hil­fe und Ver­bän­den den Auf­bau eines MINT-Netz­werks in der Regi­on Bamberg

Kom­pe­ten­zen in Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaf­ten und Tech­nik sind Zukunfts­kom­pe­ten­zen. Für einen star­ken MINT-Nach­wuchs braucht es die gebün­del­te Kraft von Wirt­schaft und Zivil­ge­sell­schaft in der Regi­on, um der zuneh­men­den Nach­fra­ge in Indu­strie und Hand­werk, aber auch den MINT-Anfor­de­run­gen in Berei­chen wie der Pfle­ge gerecht zu werden.

Das MINT-Netz­werk der Regi­on Bam­berg zeich­net ins­be­son­de­re die Viel­falt der betei­lig­ten Part­ner aus. Nicht nur Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Ver­wal­tung sind mit an Bord, son­dern auch Jugend­ar­beit und Ver­tre­tun­gen ver­schie­de­ner Schul­ty­pen. So las­sen sich Res­sour­cen, Ideen, Pro­jek­te und Zugän­ge zur Ziel­grup­pe ver­quicken, sodass alle Kin­der und Jugend­li­chen die Fas­zi­na­ti­on der MINT-Welt selbst­stän­dig ent­decken kön­nen. Der Leit­spruch des Netz­werks „Lass dich begei­stern“ ist daher nicht nur ein Mot­to, son­dern wird aktiv mit Leben gefüllt.

Mit Pro­jek­ten wie dem MINT-Wan­der­tag oder dem MINT-Mobil ist hier bereits ein erster Schritt getan. Über prak­ti­sches Aus­pro­bie­ren und spie­le­ri­sche MINT-Erfah­run­gen kön­nen Kin­der und Jugend­li­che Hemm­schwel­len abbau­en und Anknüp­fungs­punk­te für MINT-Berufs­fel­der ent­decken. Und die Ideen spru­deln wei­ter. So ist etwa eine Koope­ra­ti­on mit dem Pro­jekt medi­A­LL des Netz­werk­part­ners Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit e.V. (iSo e.V.) geplant, bei dem Jugend­li­che aus dem Land­kreis Video­clips zu regio­na­len MINT-Aus­bil­dungs­be­ru­fen produzieren.

Inter­es­sier­te Akteu­re, die sich am Netz­werk betei­li­gen möch­ten, kön­nen sich an das Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses wen­den. Das Bil­dungs­bü­ro über­nimmt die zen­tra­le Koor­di­na­ti­on und unter­stützt bei Fra­gen und Anlie­gen rund um das MINT-Netz­werk. Eine erste MINT-Kon­fe­renz, zu der alle regio­na­len MINT-Akteu­re ein­ge­la­den sind, ist für den Herbst die­ses Jah­res geplant.

Netz­werk­part­ner der ersten Stun­de sind die Bun­des­agen­tur für Arbeit, die IHK für Ober­fran­ken und die HWK für Ober­fran­ken, die Stadt Bam­berg mit ihrer Wirt­schafts­för­de­rung, die Tech­no­lo­gie Alli­anz Ober­fran­ken, jugend forscht, die Robert Bosch GmbH, Bro­se Fahr­zeug­tei­le, der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park, der Kreis­ju­gend­ring Bam­berg-Land, die Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken, das Staat­li­che Beruf­li­che Schul­zen­trum und die Staat­li­chen Schul­äm­ter im Land­kreis und der Stadt Bam­berg, das NEO Bam­berg und der regio­na­le Netz­werk­part­ner der Stif­tung Kin­der for­schen. Zum Netz­werk zäh­len fer­ner die Uni­ver­si­tät Bam­berg, iSo e.V. und der Land­kreis Bam­berg als Ver­bund­part­ner des Pro­jek­tes MINT­mo­bil, das vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung geför­dert wird.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt fin­den Inter­es­sier­te online unter www​.bil​dungs​re​gi​on​-bam​berg​.de/​m​i​n​t​-​n​e​t​z​w​erk .