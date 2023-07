Der digi­ta­le Bil­dungs­auf­trag inner­halb der Kin­der­ta­ges­be­treu­ung gewinnt zuneh­mend an Bedeu­tung. Elf Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen haben sich des­halb vor einem Jahr auf den Weg gemacht und am ein­jäh­ri­gen Fort­bil­dungs­pro­gramm „Start­chan­ce kita​.digi​tal“ teil­ge­nom­men. Am ver­gan­ge­nen Diens­tag konn­ten sie sich im Rah­men des fei­er­li­chen Abschlus­ses im Stadt­schloss Lich­ten­fels über ihre Teil­nah­meur­kun­de aus den Hän­den des Stell­ver­tre­ters des Land­rats, Hel­mut Fischer, freuen.

Die Fort­bil­dungs­kam­pa­gne ist ein mehr­jäh­ri­ges, kosten­frei­es Qua­li­fi­zie­rungs­an­ge­bot des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les für alle baye­ri­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, das auch über Mit­tel des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend mit­fi­nan­ziert und von den Jugend­äm­tern vor Ort orga­ni­siert wird. Den teil­neh­men­den Kitas wird ins­be­son­de­re ver­mit­telt, wor­auf es bei der digi­ta­len Bil­dung ankommt und wie mit den Kin­dern unter Ein­be­zie­hung der Eltern digi­ta­le Bil­dungs­ak­ti­vi­tä­ten krea­tiv, reflek­tiert und sicher gestal­tet wer­den können.

Der Stell­ver­tre­ter des Land­rats, Hel­mut Fischer, hob in der Fei­er­stun­de her­vor, dass mit der Fort­bil­dung ein posi­ti­ver Bei­trag gelei­stet wird, dass bereits den Aller­klein­sten die immer wich­ti­ger wer­den­den Medi­en­kom­pe­ten­zen ver­mit­telt wer­den kön­nen. Dar­über hin­aus pas­se die Betei­li­gung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen gut zum Land­kreis Lich­ten­fels nach­dem die­ser auch bereits über das Qua­li­täts­sie­gel des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Unter­richt und Kul­tus „digi­ta­le Bil­dungs­re­gi­on“ verfügt.

Von den Eirich­tun­gen selbst wur­den die gewinn­brin­gen­den Inhal­te der Fort­bil­dung gelobt, gera­de nach­dem bereits beim Ein­tritt in die Kita die aller­mei­sten Kin­der über Erfah­run­gen mit digi­ta­len Medi­en verfügen.