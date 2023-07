HEIN­ERS­REUTH, LKR. BAY­REUTH. Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen geriet die Gara­ge eines Roh­bau­es in Cot­ten­bach in Voll­brand. Die Ursa­che war wohl ein tech­ni­scher Defekt.

Anwoh­ner nah­men am Don­ners­tag­mor­gen gegen 5 Uhr einen Knall aus einem noch unbe­wohn­ten Neu­bau im Orts­teil Cot­ten­bach wahr.

Bereits beim Ein­tref­fen von Poli­zei und Feu­er­wehr stand die zuge­hö­ri­ge Gara­ge bereits in Voll­brand. Die Flam­men grif­fen dabei auch auf das Ein­fa­mi­li­en­haus über.

Erst nach etwa einer Stun­de konn­te das Feu­er gelöscht wer­den. Da sich nie­mand in dem Anwe­sen auf­hielt, wur­den kei­ne Per­so­nen verletzt.

Es ent­stand jedoch ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 160.000 Euro.

Brand­er­mitt­ler der Kri­po Bay­reuth nah­men den Brand­ort in Augen­schein. Nach ersten Erkennt­nis­sen war ein tech­ni­scher Defekt der Aus­lö­ser des Feuers.