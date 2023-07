„Rei­se zur Wun­der­welt Boden“

In Ebrach wird am Frei­tag, 4. August, die neue Son­der­aus­stel­lung zum The­ma „Boden“ eröff­net. In den Räu­men der „Wil­den Buchen­wäl­der“ / Tou­rist­info Ebrach am Markt­platz 5 sind bis zum 30. Okto­ber Mi – So von 13 – 17 Uhr beein­drucken­de Fotos von Boden­le­be­we­sen zu sehen, die wir so nicht ken­nen: lek­tro­nen­mi­kro­sko­pi­sche Auf­nah­men win­zi­ger Wesen, die für die Frucht­bar­keit unse­rer Böden eine immens wich­ti­ge Rol­le spielen.

Wir sehen Horn­mil­ben und Spring­schwän­ze, Mykorrhi­za-Pil­ze an Wur­zeln, Bär­tier­chen und Bak­te­ri­en. Es ist ein eige­nes Reich, das hier sicht­bar wird. Auch grö­ße­re Boden­be­woh­ner, wie Regen­wurm und Maul­wurf kom­men nicht zu kurz. An meh­re­ren Boden­sta­tio­nen des Lan­des­am­tes für Umwelt gibt es außer­dem viel zu ent­decken, zu rie­chen und zu tasten. Gebo­ten wer­den auch Infor­ma­tio­nen rund um die The­men: Was ist Boden? Wie ent­steht Boden und wie lan­ge dau­ert das? Was gefähr­det unse­re Böden und was kön­nen wir dage­gen tun?

Ver­an­stal­ter ist der För­der­ver­ein Natur­er­be Buchenwälder.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: Markt Ebrach, Tel. 09553/ 9220–0 oder Aus­stel­lung direkt zu den Öff­nungs­zei­ten: 09553–989 11 80 bzw. Gün­ther Oltsch: 0151–51 79 76 73.