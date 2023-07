Her­ren I Vize­mei­ster in der Lan­des­li­ga 2

Am letz­ten Medenspiel­wo­chen­en­de konn­ten die Her­ren I mit ihrem Erfolg beim TC Hof die Vize­mei­ster­schaft in der Lan­des­li­ga sichern und auch bei­de Bam­bi­ni Teams been­den die Sai­son als Vizemeister.

Her­ren – Lan­des­li­ga 2:

TC Hof – Baur SV 3:6

Am sieb­ten und letz­ten Spiel­tag gastier­ten unse­re Her­ren beim TC Hof. In der ersten Run­de erkämpf­te sich Seba­sti­an Schnei­der an 6 einen wich­ti­gen Punkt, wäh­rend Kevin Monat an 4 gegen einen druck­voll agie­ren­den Kon­tra­hen­ten unter­lag. An 2 war Bar­to­lo­mej Sus­ta zwar der akti­ve­re Spie­ler, Niklas Rai­thel zeig­te aber eine sehr star­ke Defen­siv­lei­stung und tri­um­phier­te des­halb ver­dient. In der zwei­ten Ein­zel­run­de war Pas­cal Men­nel an 5 knapp unter­le­gen, wäh­rend David Mra­zek an 1 gewann gegen sei­nen tsche­chi­schen Geg­ner Lukas Mis­kov­sky deut­lich und Baur SV-Kapi­tän Ste­fan Kor­nitz­ky war sei­nem Hofer Geg­ner so deut­lich über­le­gen, dass die­ser nur ein Spiel für sich ver­bu­chen konn­te. Mit einem 3:3 nach den Ein­zeln erkämpf­ten sich Mennel/​Schneider im Dop­pel mit ihrem zehn­ten Match­ball (!) den vier­ten Punkt. Susta/​Kornitzky konn­ten im zwei­ten Satz ein 2:6 im Satz­tie­break noch zum ent­schei­den­den 8:6 dre­hen und auch Mrazek/​Monat ent­schie­den auch das drit­te Dop­pel nach har­tem Kampf für sich und stell­ten den ver­dien­ten 6:3‑Endstand her. Mit fünf Sai­son­sie­ge und Platz zwei in der Lan­des­li­ga 2 kön­nen die Her­ren auf eine erfolg­rei­che Sai­son zurückblicken..

Die Ergeb­nis­se: Mis­kov­sky – Mra­zek 1:6 2:6; Rai­thel – Sus­ta 6:2 6:4; Wüst – Kor­nitz­ky 0:6 1:6; Novi­kov – Monat 7:5 6:2; Mau­te­rer – Men­nel 6:2 7:5; Miklas – Schnei­der 4:6 5:7; Miskovsky/​Novikov – Mrazek/​Monat 3:6 3:6; Raithel/​Mauterer – Susta/​Kornitzky 3:6 6:7(6); Wüst/​Miklas – Mennel/​Schneider 3:6 4:6.

Her­ren 40 – Nord­li­ga 4:

Baur SV – TV Ober­wal­len­stadt 0:6

Gegen die star­ken Tabel­len­füh­rer aus Ober­wal­len­stadt gab es für die Her­ren 40 im letz­ten Sai­son­spiel nichts zu holen. Robert Schnei­der, Harald Tuma, Sieg­bert Reu­ther und Rai­ner Pit­ter­off muss­ten sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel alle Begeg­nun­gen klar an ihre Geg­ner abgeben.

Junio­ren 18 – Nord­li­ga 1:

Baur SV – TC WR Coburg 2:4

In ihrem letz­ten Ein­satz der Sai­son muss­ten sich die Junio­ren knapp geschla­gen geben. Im Ein­zel konn­te sich nur Juli­an Win­ter sou­ve­rän durch­set­zen, wäh­rend Colin Hei­nisch in zwei Sät­zen unter­lag und sowohl Tim Knäb­lein als auch Tizi­an Wag­ner sich nach hart umkämpf­ten Pati­en knapp Match­tie­break geschla­gen geben muss­ten. In den Dop­peln konn­te der Rück­stand nicht mehr auf­ge­holt wer­den, da ledig­lich Juli­an Winter/​Tizian Wag­ner ihre Begeg­nung klar für sich ent­schei­den konnten.

Bam­bi­ni 12 – Nord­li­ga 3:

Baur SV – TC Lich­ten­fels 4:2

Für die Bam­bi­ni ende­te das letz­te Sai­son­spiel mit einem Sieg. Im Ein­zel konn­ten Eli­as Sta­si­uk und Ben Ein­becker zwei Punk­te holen, Noah Kügel muss­te sei­ne Par­tie knapp im Match­tie­break abge­ben und Vin­cent Hüm­mer unter­lag in zwei Sät­zen. Im Dop­pel konn­te das Baur SV Team bei­de Punk­te holen und sicher­te sich damit den Gesamt­sieg und den zwei­ten Platz in der Tabelle.

Bam­bi­ni 12 – Nord­li­ga 4:

TSV Grub am Forst – Baur SV II 6:0

Gegen ihre star­ken Kon­tra­hen­ten konn­ten die Bam­bi­ni II nicht viel aus­rich­ten. Leon Dietz, Max Krau­se, Lucy Tuma und Marie Krapp­mann konn­ten in den Ein­zel- und Dop­pel­be­geg­nun­gen kei­nen Punkt holen und unter­la­gen jeweils deut­lich. Mit einem zwei­ten Platz in der End­ta­bel­le und der Vize­mei­ster­schaft kann das Baur SV Team sich aber über eine erfolg­rei­che Sai­son freuen.