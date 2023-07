Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Forch­heim-Kai­ser­pfalz ist ein Ser­vice­club im welt­wei­ten Netz­werk berufs­tä­ti­ger Frau­en und unter­stützt und för­dert Kin­der, Frau­en, Kul­tur und viel­fäl­ti­ge Pro­jek­te in der Regi­on. Der Club hat jetzt 2.000 Euro an das Jun­ge Thea­ter Forch­heim für das Zir­kArt-Festi­val (8. bis 10. Sep­tem­ber) gespendet.

„Wie schon in den Vor­jah­ren möch­ten wir Sor­op­ti­mi­stin­nen damit die­ses tol­le Festi­val in Forch­heim för­dern, das in Süd­deutsch­land ein­ma­lig ist“, sagt Prä­si­den­tin Anni­ka Falk-Clau­ßen bei der Spen­den­über­ga­be. Gemein­sam mit Bärbl Fles­sa über­reich­te sie dem JTF-Team – bestehend aus den Vor­stands­vor­sit­zen­den Ulli Raab und Robert Hüb­sch­mann sowie dem Künst­le­ri­schem Lei­ter des JTF, Mar­tin Borow­ski – die Spende.

Anders als im Coro­na-Jahr 2021 wer­den im Kul­tur-Som­mer­quar­tier im Königs­bad wie­der inter­na­tio­na­le Künst­ler aus der gan­zen Welt erwar­tet. Und man darf mit mehr Festi­val­cha­rak­ter rech­nen als vor zwei Jah­ren, ver­spricht Borow­ski. Das Zir­kArt-Festi­val bie­tet mehe­re Shows mit Akro­ba­tik, Tra­pez­künst­lern, Jon­gla­ge, Slap­stick-Clow­ne­rie, Hand-auf-Hand-Zir­kus­thea­ter sowie einer Brass­band ohne Regel­werk. Der Kin­der­zir­kus Forch­heim-Bucken­ho­fen und der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim laden zudem zum Aus­pro­bie­ren ein. Die künst­le­ri­sche Lei­tung des Festi­vals hat in die­sem Jahr Mat­thi­as Romir in der Nach­fol­ge von Lorenz Deutsch ange­tre­ten. Die Orga­ni­sa­to­ren freu­en sich, wenn das Festi­val Men­schen aus der gesam­ten Metro­pol­re­gi­on nach Forch­heim lockt.

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Festi­val http://​zir​kart​.de und zu SI unter https://​club​forch​heim​kai​ser​pfalz​.sor​op​ti​mist​.de/​h​ome