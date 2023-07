Die jun­ge Künst­le­rin Lara Ebert zeigt im Rah­men der Som­mer-Gale­rie im Land­rats­amt Bay­reuth am Don­ners­tag, 27. Juli 2023, von 14 bis 18 Uhr dem inter­es­sier­ten Publi­kum, wie sie arbei­tet. Vor einer rie­si­gen lee­ren Lein­wand zu ste­hen und zu sagen „Dich krieg ich schon!“ – das ist das Cre­do von Lara Ebert. Sie liebt Groß­for­ma­te und arbei­tet gern in Mixed-Media-Tech­nik. Star­ke Tie­re und Augen im Fokus sind häu­fi­ge Moti­ve. Far­be setzt sie dabei expe­ri­men­tell ein. Mit kla­rem Blick und ent­schlos­se­ner Stim­me bekennt sie: „Malen ist für mich leben“ – stark, dyna­misch und auf­bau­end. Inter­es­sier­te sind herz­lich dazu ein­ge­la­den, Lara Ebert am Don­ners­tag bei ihrer krea­ti­ven Arbeit über die Schul­ter zu schauen.