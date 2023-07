Kei­ne Köni­ge son­dern Kaiser!

Sport, Tra­di­ti­on und Brauch­tum waren am Sams­tag beim jähr­li­chen Höhe­punkt der Arm­bruster ver­eint und leben­dig. Nach guter alter Sit­te wur­den die Köni­ge vom Vor­jahr unter den Klän­gen der Blas­ka­pel­le St. Josef Gau­stadt mit gro­ßer Betei­li­gung der Mit­glie­der ins Schüt­zen­haus gelei­tet und muss­ten ihre Königs­ket­ten abgeben.

Eine Viel­zahl von Ehren­gä­sten und Ver­ei­nen im bis auf den letz­ten Platz gefüll­ten Schüt­zen­gar­ten, konn­te nach der Begrü­ßung durch den 1. Vor­sit­zen­den Micha­el Mackert, den Gruß­wor­ten der Stadt Bam­berg, über­bracht durch Stadt­rat Pro­fes­sor Dr. Ger­hard Seitz, zuhören.

Die mit Span­nung erwar­te­te Königs­pro­kla­ma­ti­on mar­kier­te den Höhe­punkt des Abends und geht in die Geschich­te des Ver­eins ein. Das mei­ste Holz vom Holz­ad­ler schoss mit der Arm­brust Anton Rup­pert ab, 591gr. brach­ten ihn den siche­ren Sieg, er darf nun für ein Jahr die Wür­de des Arm­brust­kö­nigs tra­gen. In der Jugend­klas­se geschos­sen mit dem Luft­ge­wehr gewann erst­mals den Jugend­vi­ze­ti­tel mit einem 153,5Teiler, Ali­cia Guerrero-Endres.

Die Jugend­kö­nigs­wür­de hat sich in die­sem Jahr auch wie­der die jun­ge Mei­ster­schüt­zin Anna Steng­lein gesi­chert, ein 128,0Teiler brach­te ihr den drit­ten Titel hin­ter­ein­an­der ein und somit die Bezeich­nung als Jugendkaiserin!

Der Neue ist der Alte, wie­der mit Platz 2 muss­te sich Micha­el Mackert arran­gie­ren, er konn­te sich mit einem351,3 Tei­ler die Vize­ket­te erneut sichern und ist für ein wei­te­res Jahr Vizeschützenkönig.

Kein Unbe­kann­ter auf dem Thron, nach 1981, 1987, 1999, 2008 und 2013 konn­te sich das Ehren­mit­glied Gün­ther Fried­rich erneut sei­nen 6. Titel sichern und sei­nem Kai­ser­ti­tel von 2013 noch eines drauf set­zen. Er ist bis­her das ein­zi­ge Mit­glied in der 126jährigen Ver­eins­ge­schich­te, das es zum Kai­ser geschafft hat! Herz­li­chen Glückwunsch.

Neben dem tra­di­tio­nel­len Königs­schie­ßen wur­den auch die sport­li­chen Mei­ster ermit­telt. Den Mei­ster­po­kal bei den Akti­ven gewann Mela­nie Moros­kow mit 92Ringen geschos­sen mit dem Klein­ka­li­ber­ge­wehr auf 50 Metern. Die Jugend wird hier wie­der von Anna Steng­lein ange­führt, mit 20 Schuss Luft­ge­wehr 10m erreich­te sie 197,3Ringe. Eben­so beim Gedächt­nis­schie­ßen gewann sie mit einem 204,4Teiler, bei den Akti­ven sieg­te Win­fried Schatz mit einem 339,7 Teiler.

Die zwei Luft­ge­wehr-Mann­schaf­ten der ASG „Hofer“ dür­fen sich jeweils über den 1. Platz bei den Run­den­wett­kämp­fen im Schüt­zen­gau Ober­fran­ken West freu­en. Die 1. Mann­schaft konn­te sich mit 20 zu 4 Punk­ten in der Kreis­li­ga und die 2. Mann­schaft mit 20 zu 0 Punk­ten in der B‑Klasse jeweils den vor­der­sten Platz sichern. Bereits Ende April konn­te dies aus­gie­big bei der Mei­ster­schafts­fei­er gebüh­rend gefei­ert wer­den. Dies­mal galt es die Ein­zel­sport­ler zu ehren, Anna und Kadek Steng­lein erhiel­ten für 10jährige akti­ve Teil­nah­me am Schieß­sport die Ehren­na­del in Grün des Prä­si­den­ten des Deut­schen Schüt­zen­bun­des. Die Nadel in Bron­ze erhiel­ten Lara Grei­fen­berg und Lin­da Straub für 15Jahre akti­ven Schieß­sport. Für 20jährige akti­ve Teil­nah­me wur­de Ralf Schloss­ma­cher und Seba­sti­an Brah­mann mit der sil­ber­nen Nadel geehrt, Dani­el Wei­her­mül­ler mit Gold für über 25 Jah­re. Jür­gen Kohn erhielt die Seba­stia­nus-Nadel für über 30jährige akti­ve Teil­nah­me am Schieß­sport in Wett­kämp­fen und Meisterschaften.

Das aktu­el­le Aus­hän­ge­schild der Gil­de ist Anna Steng­lein, die Juni­or­schüt­zin qua­li­fi­zier­te sich die­ses Jahr bereits für eini­ge Mei­ster­schaf­ten und nahm mit gro­ßem Erfolg teil. Sie wur­de Gau­mei­ste­rin mit dem Luft­ge­wehr, Ein­zel­sie­ge­rin bei den Run­den­wett­kämp­fen, Sie­ge­rin bei der Mei­ster­schaft des Arm­brust­schüt­zen­ver­ban­des, 4. Platz bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft mit der Arm­brust und auch erfolg­rei­che Teil­neh­me­rin mit dem Luft­ge­wehr bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft mit 395,8Ringen. Als Dank und Aner­ken­nung für ihre Lei­stun­gen hat sie die Sil­ber­mün­ze der Gil­de erhalten!

Nach einem regel­rech­ten Ehrungs­ma­ra­thon konn­ten die Sie­ger, Mei­ster, Köni­ge und Kai­ser gebüh­rend gefei­ert wer­den, die zu küh­le Som­mer­nacht tat dem Gan­zen kei­nen Abbruch.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter www​.hofer​-bam​berg​.de