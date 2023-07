Ehrung eines Meisterkomponisten

Anläss­lich des inter­na­tio­na­len Diri­gen­ten­wett­be­werbs THE MAHLER COM­PE­TI­TI­ON 2023 hat der Rota­ry Club Forch­heim eine Bron­ze-Büste des Kom­po­ni­sten Gustav Mahler (1860 – 1911) an die Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker über­ge­ben. Die fei­er­li­che Zere­mo­nie fand in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le Bam­berg in Anwe­sen­heit von Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml statt. Eben­falls zuge­gen war die Enke­lin des Kom­po­ni­sten und Schirm­her­rin des Wett­be­werbs, Frau Mari­na Mahler.

Dr. Die­ter Wil­helm, Prä­si­dent des RC Forch­heim, über­reich­te die Büste an den Inten­dan­ten der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, Mar­cus Rudolf Axt. Die Stif­tung, erklär­te er, sei Aus­druck des lang­jäh­ri­gen rota­ri­schen Enga­ge­ments bei der För­de­rung von Kunst und Kul­tur in der Regi­on. „Unser Ziel war es, die­sen groß­ar­ti­gen Kom­po­ni­sten zu wür­di­gen und der Öffent­lich­keit näher zu brin­gen.“ Initi­iert und unter­stützt wur­de das Pro­jekt vom frü­he­ren RC-Prä­si­den­ten Dr. Engel­bert Heim­erl, gemein­sam mit Klaus Blank.

Bei der gestif­te­ten Büste han­delt es sich um ein Werk des renom­mier­ten Künst­lers und Rota­ri­ers Har­ro Frey (1942–2011), der in der Regi­on unter ande­rem durch die Por­ta Vorch­hei­men­sis in der Forch­hei­mer Innen­stadt bekannt ist.

Das anschlie­ßen­de Kon­zert der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker mit dem dies­jäh­ri­gen Gewin­ner des Gustav-Mahler-Diri­gen­ten­wett­be­werbs, Giu­sep­pe Men­go­li, begei­ster­te das Publi­kum in der aus­ver­kauf­ten Kon­zert- u. Kongresshalle.