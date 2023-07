Die Regie­rung von Ober­fran­ken hat den Plan­fest­stel­lungs­be­schluss für den Ersatz­neu­bau der 380-kV-Höchst­pan­nungs­lei­tung für Dreh­strom­über­tra­gung zwi­schen dem Umspann­werk Mechlen­reuth und der Regie­rungs­be­zirks­gren­ze Oberfranken/​Oberpfalz (Lei­tungs­num­mer B160) erlas­sen. Der Neu­bau ersetzt die bestehen­de 380/220-kV-Höchst­span­nungs­lei­tung (Lei­tungs­num­mer B111), die zurück­ge­baut wer­den soll. Damit hat die Regie­rung von Ober­fran­ken alle Vor­ha­ben aus dem aktu­el­len Über­tra­gungs­netz in ihrer Zustän­dig­keit genehmigt.

Das plan­fest­ge­stell­te Lei­tungs­bau­vor­ha­ben ist Teil des Ersatz­neu­baus der 380/110-kV-Höchststpan­nungs­lei­tung zwi­schen Red­witz a.d. Rodach und Schwan­dorf, wel­che auch als „Ost­bay­ern­ring“ bezeich­net wird. Der Ost­bay­ern­ring ist eine rund 185 Kilo­me­ter lan­ge bereits bestehen­de Strom­tras­se, die von Red­witz a.d. Rodach in Ober­fran­ken über Mechlen­reuth und Etzen­richt bis nach Schwan­dorf in der Ober­pfalz führt. Die Lei­tung ist seit Anfang/​Mitte der 1970er Jah­re in Betrieb. Zur Erhö­hung der Trans­port­ka­pa­zi­tä­ten des Ost­bay­ern­rings ist ein Ersatz­neu­bau erfor­der­lich, um die bestehen­den 380/220-kV-Syste­me auf zwei 380-kV-Syste­me aus­zu­bau­en. Vor­ha­ben­trä­ge­rin ist die zustän­di­ge Über­tra­gungs­netz­be­trei­be­rin Ten­neT TSO GmbH.

Tras­sen­ver­lauf

Die Tras­se des etwa 37 Kilo­me­ter lan­gen, nun plan­fest­ge­stell­ten Abschnitts erstreckt sich vom Umspann­werk Mechlen­reuth bis zur Regie­rungs­be­zirks­gren­ze Oberfranken/​Oberpfalz und führt durch die Gebie­te der Stadt Münch­berg, der Gemein­de Weiß­dorf, der Gemein­de Spar­neck, der Gemein­de Schwar­zen­bach a.d. Saa­le, der Stadt Kir­chen­lamitz, der Stadt Markt­leu­then, der Stadt Höch­städt i. Fich­tel­ge­bir­ge, der Stadt Wun­sie­del, der Gemein­de Thiers­heim, der Stadt Arz­berg und der Stadt Markt­red­witz. Es sind die zwei Land­krei­se Hof und Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge betroffen.

Im plan­fest­ge­stell­ten Abschnitt wer­den ins­ge­samt 94 Masten mit einer Höhe von 44 bis 90 Meter neu errich­tet, davon 23 im Land­kreis Hof und 71 im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Nach Inbe­trieb­nah­me der neu­en Lei­tung wer­den ins­ge­samt 79 Masten zurückgebaut.

Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren

Im Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren hat die Regie­rung von Ober­fran­ken die Stel­lung­nah­men von Behör­den und Kom­mu­nen, Ver­ei­ni­gun­gen, ande­ren Ver­sor­gungs­trä­gern sowie pri­va­ten Ein­wen­de­rin­nen und Ein­wen­dern gewür­digt und soweit mög­lich berücksichtigt.

Nach einer umfang­rei­chen Prü­fung der für den Lei­tungs­bau maß­geb­li­chen öffent­lich-recht­li­chen Rechts­vor­schrif­ten und der betrof­fe­nen öffent­li­chen und pri­va­ten Belan­ge kam die Regie­rung von Ober­fran­ken zu dem Ergeb­nis, dass das Lei­tungs­bau­vor­ha­ben plan­fest­zu­stel­len ist. Der Beschluss ent­hält eine Viel­zahl von Neben­be­stim­mun­gen, die sich zum Bei­spiel auf den Natur- und Arten­schutz, den Immis­si­ons­schutz, Belan­ge der Land- und Forst­wirt­schaft und des Gewäs­ser- und Boden­schut­zes bezie­hen. Gere­gelt wur­den auch Ein­zel­hei­ten bei der Kreu­zung von Ver­kehrs­we­gen, zu beach­ten­de Maß­nah­men bei Kreu­zun­gen mit ande­ren Lei­tun­gen und Ver­sor­gungs­ein­rich­tun­gen sowie die Bau­aus­füh­rung und die Inan­spruch­nah­me pri­va­ter Grundstücke.

Öffent­li­che Bekannt­ga­be und Auslegung

Der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss wird im Wege der öffent­li­chen Bekannt­ma­chung bekannt gege­ben, da mehr als 50 Ein­wen­dun­gen ein­ge­gan­gen sind. Hier­für wer­den der ver­fü­gen­de Teil des Plan­fest­stel­lungs­be­schlus­ses, die Rechts­be­helfs­be­leh­rung und Infor­ma­tio­nen zur zwei­wö­chi­gen Aus­le­gung des Beschlus­ses in Kür­ze im Amts­blatt der Regie­rung von Ober­fran­ken (www​.reg​-ofr​.de/​a​m​t​s​b​l​att) und in den ört­lich betrof­fe­nen Tages­zei­tun­gen bekannt gegeben.

Die für den Beginn der Rechts­be­helfs­frist erfor­der­li­che Aus­le­gung des Beschlus­ses samt fest­ge­stell­ter Plan­un­ter­la­gen fin­det vom 8. August 2023 bis 22. August 2023 auf der Inter­net­sei­te der Regie­rung von Ober­fran­ken (www​.reg​-ofr​.de/​o​b​rbn) statt. Zusätz­lich kön­nen im sel­ben Zeit­raum Beschluss und Plan­un­ter­la­gen bei den Gemein­den ein­ge­se­hen werden.

Um der Öffent­lich­keit unab­hän­gig vom Zeit­raum der Aus­le­gung zeit­nah die Mög­lich­keit zu geben, den Plan­fest­stel­lungs­be­schluss und die fest­ge­stell­ten Plan­un­ter­la­gen ein­zu­se­hen, wer­den die­se in Kür­ze schon vor­ab auf der Inter­net­sei­te der Regie­rung von Ober­fran­ken (www​.reg​-ofr​.de/​o​b​rbn) ein­ge­stellt.