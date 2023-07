Hil­fe bei digi­ta­len Pro­ble­men fin­den die Ecken­ta­ler an jedem Frei­tag­nach­mit­tag in der Büche­rei. Doch wäh­rend der Som­mer­fe­ri­en machen die ehren­amt­li­chen Bera­ter des Pro­jek­tes zusam​men​.digi​tal Pau­se. Am 28. Juli 2023 fin­det zwi­schen 15.30 und 17 Uhr die letz­te Bera­tung statt. Wie immer ist das Ange­bot kosten­los und ohne Anmel­dung mög­lich. Wei­ter geht es dann nach den gro­ßen Feri­en am 15. Sep­tem­ber 2023 zur gewohn­ten Uhr­zeit – die zusammen.digital-Flagge wir dann wie­der vor der Gemein­de­bü­che­rei stehen.

