In der vier­ten Klas­se neh­men alle Grund­schü­ler in Bay­ern an der Fahr­rad­prü­fung teil, um auf das siche­re Rad­fah­ren im Stra­ßen­ver­kehr vor­be­rei­tet zu wer­den. Gera­de in Zei­ten einer immer höhe­ren Ver­kehrs­dich­te ist die­se Aus­bil­dung wich­tig, damit Unfäl­le der Kin­der so gut wie mög­lich ver­mie­den wer­den. Grund­vor­aus­set­zung für ein Able­gen der Prü­fung, ist ein rou­ti­nier­ter Umgang mit dem Rad. Aus die­sem Grund spon­ser­te der Schul­ver­band Bad Steben/​Lichtenberg der Alex­an­der-von-Hum­boldt Grund­schu­le fünf Fahrräder.

Die Zweit- und Dritt­kläss­ler haben nun die Mög­lich­keit den siche­ren Umgang mit dem Rad zu üben, um dann in der vier­ten Klas­se gut vor­be­rei­tet in die Fahr­rad­prü­fung zu gehen. Die­se vor­an­ge­hen­den Ver­kehrs­si­cher­heits­trai­nings sind im Lehr­plan vor­ge­schrie­ben. Die Kin­der schu­len hier­bei ihre Bewe­gung, Geschick­lich­keit, Reak­ti­on sowie Links- und Rechts­ori­en­tie­rung. Sie haben die Mög­lich­keit ein Gefühl für das Fahr­rad und sein Fahr­ver­hal­ten zu gewin­nen und Gele­gen­heit kor­rek­tes Auf­stei­gen, Anfah­ren und Brem­sen im geschütz­ten Raum zu trai­nie­ren. Die zwei­ten Klas­sen erprob­ten bereits die neu­en Räder in einem Par­cours auf dem Sportplatz.