Pres­se­mit­tei­lung von „Sci­en­tist Rebel­li­on“ und „Kli­ma­baum­haus Bayreuth“:

Unter dem Mot­to „Kli­ma­kri­se stop­pen – Schul­den­anul­lie­rung für den glo­ba­len Süden“ haben Akti­vi­stin­nen und Akti­vi­sten der Kli­ma­ge­rech­tig­keits­be­we­gung heu­te bei den renom­mier­ten Bay­reu­ther Fest­spie­len mit ein­drucks­vol­len Ban­nern und einer Mahn­wa­che pro­te­stiert. Sie kri­ti­sie­ren das destruk­ti­ve „Wei­ter so“ von der Poli­tik und Pro­mi­nenz, die sich inmit­ten einer bren­nen­den Erde fei­ern las­sen, wäh­rend Men­schen welt­weit unter den ver­hee­ren­den Aus­wir­kun­gen der Kli­ma­kri­se lei­den. Im Mit­tel­punkt der Kri­tik stand die Pro­ble­ma­tik der Schul­den als neue Form des Kolo­nia­lis­mus, wel­che die Hand­lungs­spiel­räu­me in der Bekämp­fung der Kli­ma­kri­se und die selbst­be­stimm­te Ent­wick­lung der Län­der im glo­ba­len Süden mas­siv einschränkt.

Das Ban­ner über der Pracht­stra­ße des Fest­spiel­hü­gels soli­da­ri­siert sich mit der Gras­wur­zel­be­we­gung „Debt for Cli­ma­te“, die sich für eine Annul­lie­rung von Schul­den der bereits jetzt am mei­sten von den Fol­gen der Kli­ma­kri­se betrof­fe­nen Län­dern ein­setzt. Die Kre­dit­ver­ga­ben von Orga­ni­sa­tio­nen wie dem IWF repro­du­zie­ren neo­ko­lo­nia­le Macht­struk­tu­ren, die die Län­der des Glo­ba­len Südens in einen Teu­fels­kreis der Ver­schul­dung und Umwelt­zer­stö­rung trei­ben, wäh­rend die Haupt­ver­ant­wort­li­chen für den Kli­ma­wan­del – allen vor­an die Indu­strie­na­tio­nen – weit­ge­hend unge­straft blei­ben. Indem Kre­di­te in Fremd­wäh­rung zurück­be­zahlt wer­den müs­sen, wer­den die­se die Län­der in export­ge­trie­be­ne fos­si­le Öko­no­mien gezwun­gen, wel­che völ­lig abhän­gig von der wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung im glo­ba­len Nor­den sind. Zudem wer­den die Kre­di­te oft mit Auf­la­gen von aus­ufern­den Pri­va­ti­sie­run­gen, Strei­chung sozia­ler Pro­gram­me und star­ker Spar­po­li­tik ver­bun­den, wel­che die Abhän­gig­keit des Glo­ba­len Süden zemen­tie­ren und eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung verhindern.

Schul­den­strei­chun­gen ermög­li­chen dem Glo­ba­len Süden eine selbst­be­stimm­te und gerech­te Ener­gie­wen­de und sind die ein­zi­ge Mög­lich­keit, eine Abkehr von fos­si­len Ener­gien zu finan­zie­ren. Gleich­zei­tig erken­nen sie an, dass die Kli­ma­kri­se haupt­säch­lich vom glo­ba­len Nor­den ver­ur­sacht wor­den ist. Schul­den­strei­chun­gen wären kein Akt der Barm­her­zig­keit, son­dern nur der erste Schritt einer Kom­pen­sa­ti­on einer 500-jäh­ri­gen Geschich­te von Ras­sis­mus, Aus­beu­tung und Umweltzerstörung.

Die Akti­on bei den Bay­reu­ther Fest­spie­len soll ein Weck­ruf sein und die For­de­rung nach Kli­ma­ge­rech­tig­keit und ech­tem Enga­ge­ment von Poli­tik und Gesell­schaft ver­stär­ken. Die Akti­vi­stin­nen und Akti­vi­sten rufen dazu auf, die Kli­ma­kri­se als eine glo­ba­le Bedro­hung zu begrei­fen und sich soli­da­risch an der Bewäl­ti­gung zu beteiligen.

Wir das Kli­ma­baum­haus Bay­reuth und die inter­na­tio­na­le Bewe­gung von Wissenschaftler:innen: Sci­en­tist Rebel­li­on erneu­ern mit die­ser Pro­test­ak­ti­on die For­de­run­gen des letzt­jäh­ri­gen zivi­len Wider­stan­des, als unan­ge­mel­det Bäu­me links und rechts der Auf­fahrt besetzt und ent­spre­chen­de Ban­ner über die Auf­fahrt zum Fest­spiel­haus gehängt wur­den. Gemein­sam ste­hen wir für eine gerech­te­re, nach­hal­ti­ge­re und kli­ma­freund­li­che­re Welt! Die Zeit zum Han­deln ist jetzt!

„Debt for Cli­ma­te“ wird von über 100 Arbeits‑, sozia­len und Kli­ma-Bewe­gun­gen aus über 40 ver­schie­de­nen Län­dern unter­stützt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Kam­pa­gne fin­den Sie auf der Web­site: https://​debt​for​cli​ma​te​.org/de, auf Twit­ter: https://​twit​ter​.com/​D​e​b​t​f​o​r​C​l​i​m​ate #Debt­For­Cli­ma­te #Deu­da­X­Cli­ma oder Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​D​e​b​t​f​o​r​C​l​i​m​a​te/

Sci­en­tist Rebel­li­on ist eine inter­na­tio­na­le Bewe­gung von Wissenschaftler:innen und Akademiker:innen aus mehr als 32 Län­dern. Sie haben erkannt, dass For­schung, Ver­öf­fent­li­chun­gen, Vor­trä­ge und Poli­tik­be­ra­tung nicht aus­rei­chen, um ihre Erkennt­nis­se in Poli­tik und Gesell­schaft hin­ein­zu­tra­gen. Des­halb grei­fen sie zu Mit­teln des Zivi­len Unge­hor­sams und Wider­stands. Der Cli­ma­te Emer­gen­cy Fund unter­stützt die Mobi­li­sie­rung, das Trai­ning, den Struk­tur­auf­bau und die Auf­klä­rungs­ar­beit von Sci­en­tist Rebellion.

Web­sei­te: https://​de​.sci​en​ti​st​re​bel​li​on​.com

Das Kli­ma­baum­haus Bay­reuth wur­de von Novem­ber 2021 bis Ende Janu­ar 2022 vor dem Rat­haus auf­recht erhal­ten. Auch nach Been­di­gung der Beset­zung geht der Pro­test der Aktivist:innen wei­ter. For­de­run­gen | Kli­ma-Baum­haus (kli​ma​camp​-bay​reuth​.de)