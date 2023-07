Sein emo­tio­na­les und umkämpf­tes Auf­takt­spiel in der Regio­nal­li­ga gegen den FV Iller­tis­sen konn­te der FC Ein­tracht Bam­berg knapp für sich ent­schei­den (1:0). Nach dem erfolg­rei­chen Start in das Aben­teu­er Regio­nal­li­ga steht nun das erste Aus­wärts­spiel der Sai­son für die Dom­rei­ter an. Am Frei­tag, 28. Juli (18:15 Uhr) geht es in der NGN-Are­na gegen den TSV Aubstadt.

Die Eupho­rie mitgenommen

Die Stim­mung am ver­gan­ge­nen Sams­tag war im Fuchs-Park-Sta­di­on weit über die 90 Spiel­mi­nu­ten hin­aus aus­ge­las­sen. Der FC Ein­tracht Bam­berg kehr­te end­lich offi­zi­ell zurück auf die Regio­nal­li­ga­büh­ne und konn­te dabei gleich den ersten Drei­er gegen den Geheim­fa­vo­ri­ten aus Iller­tis­sen ein­fah­ren. „Es hat uns glau­be ich gut­ge­tan, so in die Sai­son zu star­ten. Man darf es jetzt nicht über­be­wer­ten, wir haben noch 33 Spiel­ta­ge vor uns!“, äußert sich Chef­trai­ner Jan Gern­lein, zum gelun­gen Sai­son­auf­takt. Dabei ist er vor allem stolz auf die Dis­zi­plin, mit der sei­ne Mann­schaft das Spiel für sich ent­schei­den konnte.

Inter­es­sant: FCE-Stür­mer Björn Schön­wies­ner ist ein ehe­ma­li­ger Spie­ler des TSV Aub­stadt. Nach­dem der heu­te 30-jäh­ri­ge ein Jahr in den USA ver­brach­te, zog es ihn im Anschluss zur Sai­son 2021/22 zu den Unter­fran­ken. Dort sam­mel­te er bereits Regio­nal­li­ga­er­fah­rung und ver­buch­te in 21 Ein­sät­zen, drei Tore. Im Som­mer 2022 folg­te schließ­lich der Wech­sel nach Bam­berg, wo er früh mit sei­ner Erfah­rung zu über­zeu­gen wuss­te. Schön­wies­ner labo­riert seit eini­ger Zeit an einer Ver­let­zung und wird auch für das Spiel gegen sei­nen ehe­ma­li­gen Club wei­ter­hin ausfallen.

Das ist der Geg­ner TSV Aubstadt:

Der TSV Aub­stadt spielt seit sei­nem Auf­stieg 2019 durch­gän­gig in der Regio­nal­li­ga Bay­ern. Die Unter­fran­ken beleg­ten in ihren ersten bei­den Spiel­zei­ten mit Platz fünf und sechs, durch­aus beacht­li­che Plat­zie­run­gen. In der letz­ten Sai­son hat­te der TSV Aub­stadt mit eini­gen Tie­fen zu kämp­fen, schloss die Run­de jedoch auf dem gesi­cher­ten elf­ten Platz ab. Chef­trai­ner ist seit die­ser Sai­son Juli­an Grell, der bereits lang­jäh­ri­ger Spie­ler und Kapi­tän der Mann­schaft war. Zusam­men mit Joseph Fran­cic hat­te er im März die Mann­schaft inte­rims­wei­se über­nom­men und ist nun end­gül­tig zum Chef­coach auf­ge­stie­gen. Der TSV star­te­te mit einem furio­sen 3:0 Aus­wärts­er­folg gegen die SpVgg Fürth II in die Sai­son und belegt damit aktu­ell Platz eins. So sieht Coach Gern­lein den kom­men­den Geg­ner: „Das ist eine sehr gute und talen­tier­te Mann­schaft. Sie kom­men über den Kampf und haben ein star­kes Umschalt­spiel. Sie haben viel Speed nach vor­ne und wer­den unse­re Abwehr beschäf­ti­gen. Ich erwar­te ein kampf­be­ton­tes Spiel am Frei­tag.“ Der FC Ein­tracht Bam­berg gastiert also bei einer Mann­schaft in Top­ver­fas­sung, die ihre gute Lei­stung bestä­ti­gen wol­len wird.