SCHEß­LITZ, LKR. BAM­BERG. Am Diens­tag ver­such­te ein 38-Jäh­ri­ger meh­re­re Autos in Scheß­litz auf­zu­bre­chen. Eine Strei­fe der Poli­zei Bam­berg-Land nahm den Mann fest. Inzwi­schen ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.

Ein Zeu­ge ver­stän­dig­te die Poli­zei, nach­dem er am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag einen Mann beob­ach­tet hat­te, der offen­sicht­lich ver­such­te einen Hyun­dai am Kli­ni­kum Scheß­litz auf­zu­bre­chen. Auf­grund des Zeu­gen­hin­wei­ses konn­te die ein­ge­setz­te Strei­fe den Tat­ver­däch­ti­gen fest­neh­men. Anschlie­ßend durch­such­ten sie den Mann und fan­den dabei einen Schrau­ben­zie­her und meh­re­re Cut­ter­mes­ser sowie ein Taschen­mes­ser. Wei­ter­hin stell­te sich her­aus, dass er sich Zugang zu einem VW Golf ver­schafft hat­te, um die­sen kurz­zu­schlie­ßen. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­scha­den von über tau­send Euro. Die Beam­ten stell­ten den VW Golf sicher. Im wei­te­ren Ver­lauf über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg die Ermittlungen.

Der 38-jäh­ri­ge Pole muss sich nun wegen ver­such­ten Dieb­stahls mit Waf­fen straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Er befin­det sich inzwi­schen wie­der auf frei­em Fuß.