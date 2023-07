Ab in den Bade­see? Aber sicher!

Som­mer, Son­ne und ein See zum Abküh­len: Da ist ein Sprung ins küh­le Nass ver­lockend. Doch das kann rich­tig gefähr­lich wer­den. Die DLRG (Deut­sche Lebens-Ret­tungs-Gesell­schaft e.V.) hat in ihrer Bilanz für das ver­gan­ge­ne Jahr in Bay­ern 69 Bade­to­te ver­zeich­net, in der aktu­el­len Bade­sai­son sind bis­her bereits 14 Men­schen ertrun­ken (Stand 14. Juli). Wer eini­ge ein­fa­che Regeln beach­tet, kann den Bade­spaß jedoch pro­blem­los genie­ßen. „Um gefähr­li­chen Bade­un­fäl­len vor­zu­beu­gen, ist es rat­sam, in über­wach­ten Bade­seen und Strand­ab­schnit­ten zu baden“, so Gesund­heits­exper­tin Doris Spod­dig von der AOK in Bam­berg. So ist im Ernst­fall pro­fes­sio­nel­le Hil­fe schnell verfügbar.

Bade­re­geln beach­ten, Risi­ken vermeiden

Gera­de in natur­be­las­se­nen Gewäs­sern gilt es, beson­ders acht­sam zu sein. Ganz wich­tig: Bade­ver­bo­te immer ernst neh­men und nie­mals in unbe­kann­tes Gewäs­ser sprin­gen – dort kön­nen gefähr­li­che Untie­fen lau­ern. Mög­li­cher Müll unter der Was­ser­ober­flä­che stellt eben­falls ein hohes Ver­let­zungs­ri­si­ko dar. Schlägt der Kopf auf den Boden oder dem Unrat auf, kön­nen lebens­ge­fähr­li­che oder gar töd­li­che Ver­let­zun­gen die Fol­ge sein. Auch ist es bes­ser, immer in Ufer­nä­he zu blei­ben, sodass man sich im Not­fall allein ans Ufer ret­ten kann.

Grund­sätz­lich gilt: Wer von hohen Tem­pe­ra­tu­ren sehr erhitzt ist, soll­te nicht ins kal­te Was­ser sprin­gen, um sich abzu­küh­len. Denn springt man nach einem aus­gie­bi­gen Son­nen­bad direkt ins kal­te Nass, führt das zu einer hohen Bela­stung des Her­zens. Die Adern ver­en­gen sich durch den Tem­pe­ra­tur­schock schlag­ar­tig, der Blut­druck steigt stark an. Das kann zu Kreis­lauf­pro­ble­men füh­ren oder auch zu Mus­kel­krämp­fen. „Die Bewe­gungs­fä­hig­keit kann dadurch ein­ge­schränkt wer­den und es fällt schwer, sich über Was­ser zu hal­ten“, warnt Doris Spoddig.

Bei Gewit­ter und Regen aus dem Wasser

Dass bei Gewit­ter Blit­ze den Schwim­mern beson­ders gefähr­lich wer­den kön­nen, ist bekannt. Blit­ze kön­nen auch in Seen ein­schla­gen. Im Was­ser ist die Schwim­me­rin oder der Schwim­mer dann der höch­ste Gegen­stand. Zudem hat Was­ser eine sehr gute Leit­fä­hig­keit. „Und selbst bei eini­ger Ent­fer­nung vom tat­säch­li­chen Blitz­ein­schlag kann der Strom eine Per­son ver­let­zen“, so Doris Spod­dig. Ein indi­rek­ter Blitz­schlag kann zu Krämp­fen, Bewusst­lo­sig­keit oder Schock führen.

Doch nicht nur die Blit­ze sind gefähr­lich, son­dern auch Regen oder Hagel. Schla­gen Trop­fen auf die Was­ser­ober­flä­che, ent­steht Gischt. Die­se fei­nen Tröpf­chen wer­den beim Schwim­men ein­ge­at­met. Weil der Kör­per dann zu wenig Sau­er­stoff bekommt, kann das zu einer Ohn­macht füh­ren. Aber auch das soge­nann­te pas­si­ve Ertrin­ken ist eine mög­li­che Fol­ge, denn durch den fei­nen Tröpf­chen-Nebel gelangt Was­ser in die Lun­ge. „Kommt man nicht schnell genug aus dem Was­ser, soll­te man sich auf den Rücken legen und nach oben atmen“, rät Doris Spoddig.