Podi­ums­dis­kus­si­on in der Nürn­ber­ger Meistersingerhalle

Mehr als 2000 Besu­cher waren gekom­men um bei der vom VdK-Bezirks­ver­band Mit­tel­fran­ken bestens orga­ni­sier­ten Podi­ums­dis­kus­si­on zur Land­tags­wahl in Bay­ern dabei zu sein und deren Vor­ha­ben im Bereich der Sozi­al­po­li­tik zu erfah­ren. Auch der VdK-Kreis­ver­band aus dem Hofer Land war mit einem Bus Inter­es­sier­ten aus dem gan­zen Land­kreis ver­tre­ten als VdK-Prä­si­den­tin Vere­na Ben­tele und Mode­ra­to­rin Caro Matz­ko den Poli­ti­kern „auf den Zahn fühlten“.

Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger (Freie Wäh­ler), Sozi­al­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf (CSU) sowie die Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Katha­ri­na Schul­ze (Grü­ne), Flo­ri­an von Brunn (SPD) und Mar­tin Hagen (FDP) stell­ten sich den Fra­gen zu aktu­el­len The­men wie Pfle­ge­not­stand, Alters­ar­mut oder Bar­rie­re­frei­heit in Bay­ern. Hier­bei beka­men die Besu­cher in der bis auf den letz­ten Platz besetz­ten Mei­ster­sin­ger­hal­le man­ches Inter­es­san­te aber auch ver­blüf­fen­de Aus­sa­gen zu hören. So wur­den die The­sen von Hubert Aiwan­ger zur Behe­bung des Pfle­ge­not­stan­des mit ungläu­bi­gem Erstau­nen auf­ge­nom­men. Der Chef der Frei­en Wäh­ler sieht die Lösung des Pfle­ge­not­stan­des im Kom­mu­na­len Bereich; so sprach er sich dafür aus rüsti­gen Rent­nern ein steu­er­frei­es Hono­rar in Höhe von 2.000 Euro zu zah­len damit die­se sich um Pfle­ge­be­dürf­ti­ge in ihrer Kom­mu­ne kümmern!

Ins­ge­samt gab es vie­le inter­es­san­te Aspek­te auch von den ande­ren Dis­kus­si­ons­teil­neh­mern zu hören, wel­che als Ent­schei­dungs­hil­fe für die Wahl am 8. Okto­ber die­nen können.