Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Umfah­rung einer Ver­kehrs­sper­re hat­te Folgen

Das Bei­sei­te­schaf­fen und Umfah­ren einer Ver­kehrs­sper­re mün­de­te für einen Paket­zu­stel­ler und des­sen Bei­fah­rer in eine Straf­an­zei­ge wegen Amtsanmaßung.

Auf­grund der Bau­stel­le in der Für­ther Stra­ße nut­zen vie­le Ver­kehrs­teil­neh­mer klei­ne­re Sei­ten­stra­ßen zum Umfah­ren der Bau­stel­le. Aller­dings sind die­se Stra­ßen für den Durch­gangs­ver­kehr gesperrt. Hier­zu wur­den eigens Sper­ren ein­ge­rich­tet. Die­se Ver­kehrs­re­ge­lung wird durch die Poli­zei regel­mä­ßig überwacht.

Am Mon­tag­nach­mit­tag fiel hier­bei ein 46-jäh­ri­ger Mann auf, der an der Absper­rung in der Gar­ten­stra­ße als Bei­fah­rer eines Lie­fer­fahr­zeu­ges aus dem Trans­por­ter aus­stieg, um die Fahr­bahn­sper­re zur Sei­te zu räu­men. Der 23- jäh­ri­ge Fah­rer for­der­te sei­nen Bei­fah­rer dazu auf, damit er sich den län­ge­ren Weg über die offi­zi­el­le Umlei­tungs­strecke erspart.

Jetzt sehen die bei­den Paket­zu­stel­ler einer Straf­an­zei­ge wegen Amts­an­ma­ßung ent­ge­gen, da sie eine amt­li­che Beschil­de­rung besei­tigt haben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw beim Aus­par­ken touchiert

Herolds­berg – Am Mon­tag­nach­mit­tag, gegen 16:30 Uhr, wur­de in der Haupt­stra­ße, auf Höhe der Haus­num­mer 69, ein gepark­ter Seat an der Heck­stoß­stan­ge beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 250€. Der flüch­ti­ge wei­ße Klein­wa­gen aus dem Zulas­sungs­be­zirk Erlan­gen-Höch­stadt setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet Unfall­zeu­gen um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09131/760514.

Kur­ve geschnitten

Marl­off­stein – Am Mon­tag­nach­mit­tag, gegen 15:45 Uhr, befuhr eine Utten­reu­the­rin mit ihrem PKW die Kreis­stra­ße in Rich­tung Marl­off­stein. Kurz nach der Ein­fahrt zum Wei­ßen­berg kam ihr, zur Hälf­te auf ihrer Fahr­bahn, ein schwar­zer SUV ent­ge­gen. Da sie selbst bereits schon fast im Ban­kett fuhr, konn­te sie nicht wei­ter aus­wei­chen um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Der schwar­ze SUV stieß mit dem lin­ken Außen­spie­gel ihres PKW zusam­men, so dass die­ser abriss. Der Sach­scha­den beläuft sich auf 500 Euro. Der Zusam­men­stoß war nach Anga­ben der Utten­reu­the­rin deut­lich zu hören. Der Fah­rer des SUV setz­te sei­ne Fahrt fort und küm­mer­te sich nicht um die Scha­dens­re­gu­lie­rung. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se Unfall­ver­ur­sa­cher bzw. zum Unfall­ge­sche­hen geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Dieb­stahl aus Pkw

In einem Zeit­raum von nur 10 Minu­ten hat­te ein unbe­kann­ter Täter am Mon­tag gegen 17.00 Uhr die Gunst der Stun­de genutzt, einen Ruck­sack aus einem unver­sperr­ten Auto zu steh­len, wel­ches am Park­platz beim Ede­ka-Markt im Osten Hem­ho­fens park­te. Die Geschä­dig­te war nur kurz ein­kau­fen gegan­gen und hat­te ver­ges­sen, ihren schwar­zen Seat Ibi­za abzu­sper­ren. Der Wert der erbeu­te­ten Sachen wur­de mit 180 Euro beziffert.