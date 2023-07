Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein 30-jäh­ri­ger Mann wur­de am Mon­tag­nach­mit­tag, gegen 16.00 Uhr, in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt beim Dieb­stahl von hoch­wer­ti­ger Beklei­dung im Gesamt­wert von knapp 1050 Euro erwischt. Als der Laden­dieb in eine Haft­zel­le der Bam­ber­ger Poli­zei ein­ge­lie­fert wur­de, lei­ste­te die­ser noch Wider­stand. Er wur­de am näch­sten Tag dem Haft­rich­ter vorgeführt.

BAM­BERG. Auf zwei Geträn­ke im Wert von 4,20 Euro hat­te es am Mon­tag­mit­tag, kurz vor 14.00 Uhr, ein 57-jäh­ri­ger Mann in einem Super­markt in der Hall­stadter Stra­ße abge­se­hen. Auch er wur­de vom Per­so­nal beim Dieb­stahl erwischt und die Poli­zei verständigt.

Mit 1,52 Pro­mil­le Unfall­flucht gebaut

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, gegen 23.00 Uhr, wur­de in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 33-jäh­ri­ger Rad­fah­rer dabei beob­ach­tet, wie er dort gegen ein gepark­tes Fahr­rad stieß und zu Boden stürz­te. Der Mann flüch­te­te anschlie­ßend in Rich­tung Ber­li­ner Ring, konn­te von einem beherz­ten Zeu­gen ver­folgt wer­den und an der Kreu­zung zur Pfarr­feld­stra­ße bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den. Bei einem Alko­hol­test brach­te es der Rad­ler auf 1,52 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Am ange­fah­re­nen Auto ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden.

E‑S­coo­ter-Fah­rer mit 1,34 Pro­mil­le gestoppt

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz nach 01.00 Uhr, wur­de in der Pfarr­feld­stra­ße ein 21-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei kam den Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Bei einem Alko­hol­test brach­te es der Mann auf 1,34 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me sowie die Füh­rer­schein­si­cher­stel­lung unum­gäng­lich waren.

24-Jäh­ri­ger hat­te Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Auf der Ket­ten­brücke wur­de am Mon­tag­mit­tag, gegen 13.30 Uhr, ein 24-jäh­ri­ger Mann einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei ent­deck­ten die Zivil­be­am­ten wäh­rend der Durch­su­chung des Man­nes zwei Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Can­na­bis, was beschlag­nahmt wur­de. Der 24-Jäh­ri­ge muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Unbe­kann­te Die­be ent­wen­de­ten über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de Stark- und Licht­strom­ka­bel sowie einen Strom­ver­tei­ler im Wert von etwa 2.500 Euro. Das Die­bes­gut lager­te an der Brücken­bau­stel­le zwi­schen Hirschaid und Strullendorf.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen beim Ver­la­den bzw. Abtrans­port des Die­bes­gu­tes beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

WERNS­DORF. Vor einem Wohn­an­we­sen in der Orts­stra­ße „Spiel­berg“ lie­ßen Unbe­kann­te am Mon­tag, zwi­schen 13.00 und 13.30 Uhr, ein mit Ket­ten­schloss ver­sperrt abge­stell­tes Pedelec, Compel/​HTS, ohne Akku mit­ge­hen. Das E‑Bike hat einen Zeit­wert von ca. 3.500 Euro.

Wer kann Hin­wei­se auf den Dieb bzw. zum Ver­bleib des blau­en Rades geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

MEM­MELS­DORF. Auf dem Rad­weg in Rich­tung Mem­mels­dorf über­hol­te am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag ein 42-jäh­ri­ger Rad­ler eine Grup­pe von Fahr­rad­fah­rern und über­sah dabei den ent­ge­gen­kom­men­den 79-jäh­ri­gen Pedelec-Fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß, bei dem der Seni­or leich­te Ver­let­zun­gen erlitt. Er muss­te zur Behand­lung ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. An bei­den Rädern ent­stand ein Gesamt­scha­den von etwa 400 Euro.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen an sei­nem E‑Scooter war am Mon­tag­nach­mit­tag ein 26-Jäh­ri­ger unter­wegs und geriet in der Bam­ber­ger Stra­ße in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le. Wäh­rend der Über­prü­fung bemerk­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten dann auch noch dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen beim Rol­ler­fah­rer. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv, so dass die Wei­ter­fahrt sofort unter­bun­den wur­de. Es folg­te eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus. Der 26-Jäh­ri­ge wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz, einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit sowie einem Ver­ge­hen nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz angezeigt.

BUT­TEN­HEIM. Im Zusam­men­hang mit Strei­tig­kei­ten zwi­schen einem Ehe­paar aus der Flücht­lings­un­ter­kunft kam es Mon­tag­abend, kurz vor 23 Uhr, im Bereich der Tank­stel­le im Gewer­be­park zu einer Kör­per­ver­let­zung und Sach­be­schä­di­gung. Der 23-jäh­ri­ger Mann war laut­stark gegen sei­ne Frau vor­ge­gan­gen und hat­te sie unter ande­rem an den Haa­ren gezo­gen. Zeu­gen kamen hin­zu und beglei­te­ten die Dame zu einer Tank­stel­le. Der Ehe­mann schlug abschlie­ßend gegen eine dort befind­li­che Außen­tür und beschä­dig­te dabei einen Glas­ein­satz. Bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei hat­te sich der Mann ent­fernt. Die Dame bestä­tig­te auf Nach­fra­ge einen Ehe­streit und gab an, unver­letzt zu sein. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen des Ver­dachts der Kör­per­ver­let­zung und wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men. Am Glas­ein­satz ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zeu­gen bei Unfall gesucht

Strul­len­dorf. Am Mon­tag­mor­gen, gegen 09:10 Uhr, kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der 73 in Fahrt­rich­tung Nürn­berg bei Strul­len­dorf, bei wel­chem ein Wohn­mo­bil und ein Dodge betei­ligt waren. Die Unfall­auf­nah­me durch die Poli­zei gestal­te­te sich schwie­rig, da die bei­den Par­tei­en abwei­chen­de Anga­ben zum Unfall­her­gang mach­ten. Da bei dem Zusam­men­stoß eine Frau leicht ver­letzt wur­de und der Gesamt­scha­den mit 30.000 Euro hoch ein­ge­schätzt wird, hat die genaue Ermitt­lung der Unfall­ur­sa­che eine beson­ders hohe Wich­tig­keit. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bit­tet des­halb evtl. Zeu­gen des Unfall­her­gan­ges, sich unter Tel. 0951/9129–510 zu mel­den. Vie­len Dank.

Ille­ga­ler mit Haft­be­fehl gefasst

Ober­haid. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mon­tag­mit­tag einen Mer­ce­des, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Bei einer nähe­ren Kon­trol­le der Mit­fah­rer stell­ten die Beam­ten fest, dass sich ein 36-jäh­ri­ger Bei­fah­rer aus Mol­da­wi­en ille­gal in Deutsch­land auf­hielt. Er führ­te auch kei­nen Rei­se­pass, son­dern nur eine ID-Kar­te mit sich. Dies hat er offen­sicht­lich schon öfters getan, da auf ihn auch ein Voll­streckungs­haft­be­fehl wegen eines Ille­ga­len Auf­ent­halts in der Ver­gan­gen­heit aktiv war. Zu guter Letzt soll­te er auch noch wegen eines Ermitt­lungs­ver­fah­rens wegen Unfall­flucht als Beschul­dig­ter ver­nom­men wer­den. Den Haft­be­fehl konn­te er mit einer Zah­lung von knapp 700 Euro abwen­den und zum Vor­wurf der Unfall­flucht woll­te er sich nicht äußern. Nach Rück­spra­che mit dem Aus­län­der­amt, soll­te der Mann wie­der ent­las­sen wer­den, um die­se Woche selbst­stän­dig mit sei­nem Rei­se­pass wegen sei­ner Aus­rei­se bzw. Blei­be­be­rech­ti­gung bei ihnen vor­zu­spre­chen. Sei­ne ID-Kar­te wur­de für das Aus­län­der­amt sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Alko­hol im Straßenverkehr

Wei­lers­bach. Bei der Ver­kehrs­kon­trol­le eines 40-jäh­ri­gen Peu­geot Fah­rers in der Eber­mann­städ­ter Stra­ße am Mon­tag­nach­mit­tag stell­te eine Strei­fe der Poli­zei Eber­mann­stadt fest, dass der Mann stark nach Alko­hol roch und wacke­lig auf den Bei­nen stand. Ein Atem­al­ko­hol­test vor Ort zeig­te ein Ergeb­nis von 1,76 Pro­mil­le, wes­halb sich der Peu­geot Fah­rer anschlie­ßend einer ärzt­li­chen Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te. Der unga­ri­sche Füh­rer­schein des 40-jäh­ri­gen Man­nes wur­de sicher­ge­stellt und ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Wei­ter­hin stell­te sich her­aus, dass dem Fah­rer behörd­lich seit meh­re­ren Jah­ren bereits unter­sagt wur­de, in Deutsch­land Kraft­fahr­zeu­ge zu füh­ren. Ermitt­lun­gen wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis wur­den eingeleitet.

Unzu­läs­si­ge Ände­rung am Fahrzeug

Kirch­eh­ren­bach. Auf der Strei­fen­fahrt am Mon­tag­nach­mit­tag stell­te ein Beam­ter der Poli­zei Eber­mann­stadt fest, dass bei einem 3er BMW eine mög­li­cher­wei­se unzu­läs­si­ge Kom­bi­na­ti­on aus Rad und Rei­fen ange­bracht ist. Nach Anhal­tung und genau­er Kon­trol­le des Fahr­zeugs und mit­ge­führ­ter Doku­men­te bestä­tig­te sich der Ver­dacht des Beam­ten. Der 43-jäh­ri­ge Fah­rer konn­te kei­ne ent­spre­chen­de Erlaub­nis für die ver­wen­de­te Rei­fen- und Fel­gen­grö­ße vor­wei­sen, was zum Erlö­schen der Betriebs­er­laub­nis führ­te. Der BMW darf nun bis zur Besei­ti­gung der Män­gel nicht mehr im Stra­ßen­ver­kehr geführt werden.

Fahr­läs­si­ge Körperverletzung

Grä­fen­berg. Am Mon­tag­mit­tag war eine 54-jäh­ri­ge Jog­ge­rin im Buch­wald unter­wegs, als ihr plötz­lich drei frei­lau­fen­de klei­ne Hun­de einer 70-jäh­ri­gen Rent­ne­rin ent­ge­gen­ka­men. In der unüber­sicht­li­chen Situa­ti­on biss min­de­stens einer der Vier­bei­ner bei der Jog­ge­rin zu. Sie erlitt leich­te Ver­let­zun­gen am lin­ken Fuß. Offen­sicht­lich hat­te die Senio­rin ihre Hun­de nicht im Griff. Die Poli­zi­sten ermit­teln wegen fahr­läs­si­ger Körperverletzung.

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. In der Brei­ten­ba­cher Stra­ße ereig­ne­te sich am Mon­tag­vor­mit­tag ein Unfall zwi­schen einem 34-jäh­ri­gen Peu­geot Fah­rer und einem 54-jäh­ri­gen Fah­rer einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne. Der Peu­geot scher­te beim Abbie­gen zu weit nach links aus und beschä­dig­te dabei das Tritt­brett des Daim­ler-Lkw. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr nach der Kol­li­si­on unbe­küm­mert wei­ter. Über Hin­wei­se zum Fahr­zeug konn­te der Peu­geot letzt­lich am Bahn­hof­park­platz von der Poli­zei im Rah­men der Nah­be­reichs­fahn­dung ange­trof­fen wer­den. Die Unfall­spu­ren stimm­ten über­ein und der Fah­rer wur­de iden­ti­fi­ziert. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von 5500 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag­mor­gen befuhr ein 12-jäh­ri­ger Schü­ler die Lich­ten­ei­che mit sei­nem Fahr­rad. An der Kreu­zung zur Wil­helm-Hauff-Stra­ße über­sah er den Pkw einer von rechts kom­men­den und vor­fahrts­be­rech­tig­ten 51-Jäh­ri­gen. Der jun­ge Rad­fah­rer stürz­te dar­auf­hin und zog sich Prel­lun­gen zu. Wei­ter­hin ent­stand an den Fahr­zeu­gen ein Gesamt­scha­den von etwa 1.500.- EUR. Den­noch ent­fern­te sich die Pkw-Fah­re­rin ohne wei­te­re Ver­an­las­sun­gen von der Unfall­stel­le und mel­de­te sich erst im Nach­gang bei der Poli­zei. Sie muss sich nun auf Grund der Ver­kehrs­un­fall­flucht straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Geflüch­te­te Laden­die­be hat­ten auch Dro­gen dabei

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend ging bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels die Mit­tei­lung über zwei flüch­ti­ge Laden­die­be aus einer Dro­ge­rie­fi­lia­le in der Main­au ein. Die bei­den Jugend­li­chen woll­ten Par­füm im Wert von knapp 150 Euro ent­wen­den. Eine Mit­ar­bei­te­rin beob­ach­te­te die Bei­den bei ihrem Dieb­stahls­ver­such und sprach sie dar­auf an. Dar­auf­hin flüch­te­ten die Jugend­li­chen aus dem Geschäft und wur­den von einem Kun­den ver­folgt. An einem nahe­ge­le­ge­nen Spiel­platz konn­te einer der Die­be schließ­lich fest­ge­hal­ten und der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben wer­den. Vor Ort fan­den die Beam­ten noch ent­wen­de­te Geträn­ke­do­sen aus einem Super­markt, die eben­falls zwei­fels­frei aus Dieb­stäh­len der Jugend­li­chen stam­men. Der zwei­te flüch­ti­ge Laden­dieb konn­te von einer wei­te­ren Strei­fe in Beglei­tung von zwei unbe­tei­lig­ten Per­so­nen im Stadt­ge­biet ange­trof­fen und eben­falls vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Unmit­tel­bar vor der Anspra­che durch die Strei­fen­be­am­ten warf der 17-Jäh­ri­ge einen Grin­der mit Can­na­bis in die Grün­an­la­ge. Die­ser wur­de sicher­ge­stellt. Auch der am Spiel­platz fest­ge­nom­me­ne 16-Jähr­ge hat­te einen Grin­der mit Anhaf­tun­gen von Can­na­bis bei sich.

Bei­de Jugend­li­che wer­den sich nun wegen Laden­dieb­stahl und eines Ver­ge­hens nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.

Ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis gefahren

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le hiel­ten Beam­te der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein am Sams­tag­nach­mit­tag einen 37-jäh­ri­gen Lkw-Fah­rer an. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass des­sen Fahr­erlaub­nis der Klas­se C bereits seit Mai 2022 abge­lau­fen war. Der 37-Jäh­ri­ge erhält eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Fahr­rad gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sams­tag, 15.07.2023, 08.30 Uhr bis Sonn­tag, 16.07.2023, 17.00 Uhr, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter das Damen­fahr­rad einer 35-Jäh­ri­gen, das zu die­ser Zeit an der Bahn­un­ter­füh­rung beim Kur­park abge­stellt war. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.