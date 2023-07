Am Mon­tag, den 17.07.2023 fand der Lan­des­ent­scheid der Schü­ler­lot­sen in Kehl­heim statt. Die Gewin­ne­rin des Bezirks­ent­scheids, die Kulm­ba­cher Lot­sin Lucy Her­ber aus der 7. Klas­se des MGF-Gym­na­si­ums, ver­trat zusam­men mit Katha­ri­na Mül­ler von der Mit­tel­schu­le Bad Rodach den Bezirk Ober­fran­ken. Die ins­ge­samt 14 Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus den sie­ben Regie­rungs­be­zir­ken muss­ten neben den bekann­ten Auf­ga­ben, wie Ent­fer­nung und Geschwin­dig­keit schät­zen, einem theo­re­ti­schen Teil und einem Reak­ti­ons­test, eine zusätz­li­che Auf­ga­be bewäl­ti­gen. Es galt dies­mal außer­dem den Brems­weg ver­schie­de­ner Fahr­zeu­ge zu schät­zen. Um den prak­ti­schen Teil noch anspruchs­vol­ler zu gestal­ten, fuhr bei den ver­schie­de­nen Auf­ga­ben auch ein E‑Fahrzeug mit. Lucy bewies ein­mal mehr ihr Kön­nen in den ein­zel­nen Dis­zi­pli­nen und muss­te sich am Ende nur einer 11-Kläs­se­rin aus der Ober­pfalz geschla­gen geben.

Als Aus­zeich­nung und Zei­chen der Aner­ken­nung für ihr wert­vol­les Ehren­amt erhiel­ten alle Teil­neh­mer neben Urkun­den auch ein Preis­geld. Die ersten drei Gewin­ner konn­ten sich zudem über einen Pokal freu­en. Die näch­ste Sta­ti­on für die Erst- u. Zweit­plat­zier­ten wäre nun der Bun­des­ent­scheid. Wolf­gang Gerst­ber­ger von der Lan­des­ver­kehrs­wacht Bay­ern infor­mier­te die Teil­neh­mer jedoch, dass heu­er lei­der kein Ent­scheid auf Bun­des­ebe­ne durch­ge­führt wer­den kann. Der Wett­be­werb, wel­cher unter ande­rem auf dem Donau­schiff „Rena­te“ aus­ge­tra­gen wur­de, zeig­te den Schü­ler­lot­sin­nen und Schü­ler­lot­sen wie­der ein­mal wie wich­tig auch prak­ti­sches Wis­sen ist, um bei ihrer Tätig­keit für Sicher­heit zu sorgen.