Die Kli­ma­li­ste Erlan­gen hat einen Antrag gestellt, um die Bus­hal­te­stel­le Neu­er Markt am Rat­haus­platz mit Pho­to­vol­ta­iklam­pen aus­zu­stat­ten. Das Ziel die­ses Antrags ist es, die Sicher­heit und das Sicher­heits­ge­fühl der Pas­sa­gie­re zu ver­bes­sern und gleich­zei­tig ein moder­nes und umwelt­freund­li­ches Image für die Umge­bung zu schaffen.

Die Hal­te­stel­le Neu­er Markt, ein zen­tra­ler Ort in Erlan­gen, liegt nach Son­nen­un­ter­gang kom­plett in der Dun­kel­heit, was bei den Besucher*innen ein Gefühl der Unsi­cher­heit her­vor­ru­fen kann. Eine gut beleuch­te­te Hal­te­stel­le ist jedoch ent­schei­dend, um die Sicher­heit zu gewähr­lei­sten und auch das Sicher­heits­ge­fühl aller Nutzer*innen zu steigern.

Pho­to­vol­ta­iklam­pen wür­den eine hel­le und gleich­mä­ßi­ge Beleuch­tung bie­ten, die poten­zi­el­le Gefah­ren­be­rei­che mini­miert und das Sicher­heits­ge­fühl der Pas­sa­gie­re erhöht. Gera­de in den dunk­len Win­ter­mo­na­ten, wenn die Tage kür­zer sind, ist eine zuver­läs­si­ge Beleuch­tung von gro­ßer Bedeu­tung, um Unfäl­le und Vor­fäl­le zu verhindern.

Dar­über hin­aus wür­de die Instal­la­ti­on von Pho­to­vol­ta­iklam­pen an der Hal­te­stel­le Neu­er Markt das Enga­ge­ment der Stadt Erlan­gen für erneu­er­ba­re Ener­gien und den Umwelt­schutz unter­strei­chen. Sol­che nach­hal­ti­gen Maß­nah­men tra­gen dazu bei, das Bewusst­sein für erneu­er­ba­re Ener­gien in der Gemein­de zu stär­ken und set­zen ein posi­ti­ves Signal an Besucher*innen, die Erlan­gen als eine moder­ne und umwelt­be­wuss­te Stadt wahr­neh­men werden.

Die Kli­ma­li­ste Erlan­gen hofft, dass der Antrag auf brei­te Zustim­mung stößt und die Instal­la­ti­on der Pho­to­vol­ta­iklam­pen an der Hal­te­stel­le Neu­er Markt in naher Zukunft umge­setzt wer­den kann.