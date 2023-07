KULM­BACH. Nahe des Kulm­ba­cher Orts­teils Kirch­leus brann­te in der Nacht zum Diens­tag eine gro­ße Hüt­te mit angren­zen­der Holz­le­ge ab. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Kurz vor Mit­ter­nacht hat­ten Zeu­gen einen Brand nahe der B85 zwi­schen Kirch­leus und Wei­ßen­brunn an der Abzwei­gung zur dor­ti­gen Depo­nie mit­ge­teilt. Bei Ein­tref­fen von Poli­zei und Feu­er­wehr stand eine grö­ße­re Hüt­te am Wald­rand bereits lich­ter­loh in Flam­men. In und an der Hüt­te waren Holz sowie Heu- und Stroh­bal­len gela­gert. Durch das schnel­le Ein­grei­fen von zir­ka 200 Ein­satz­kräf­ten konn­te das Feu­er unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Die Lösch­ar­bei­ten dau­er­ten wegen mög­li­cher Glut­ne­ster noch bis in die Mor­gen­stun­den an. Die B85 muss­te zeit­wei­se kom­plett gesperrt wer­den, noch am Vor­mit­tag kam es zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Der ent­stan­de­ne Scha­den liegt im hohen fünf­stel­li­gen Euro­be­reich. Die ins­ge­samt 13 Feu­er­weh­ren wur­den von Ein­satz­kräf­ten des THW und BRK bei der Brand­be­kämp­fung unterstützt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt zur Brand­ur­sa­che und sucht nach Zeu­gen. Wer hat in der Nacht zum Diens­tag zwi­schen 23 und 24 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Nähe des Brand­orts gese­hen? Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­po Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.