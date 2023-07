Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

DÖHLAU, LKR. HOF. Am Sonn­tag­nach­mit­tag kam es im Orts­teil Tau­per­litz zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem 49-Jäh­ri­gen und des­sen 47-jäh­ri­gen Ehe­frau. In deren Ver­lauf schlug der Mann sei­ne Frau mit einem Ham­mer. Er sitzt nun wegen ver­such­ten Tot­schlags in Untersuchungshaft.

Nach­barn wähl­ten am Sonn­tag­nach­mit­tag den Not­ruf, nach­dem die Ehe­frau zu ihnen geflüch­tet war. Sie gab an, ihr Ehe­mann habe sie zunächst gewürgt und anschlie­ßend mit einem Ham­mer auf ihren Kopf geschlagen.

Ihre Ver­let­zun­gen muss­ten in einem Kran­ken­haus behan­delt werden.

Die Poli­zei nahm den Ehe­mann vor­läu­fig fest. Gegen den 49-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen erließ der Ermitt­lungs­rich­ter auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Haft­be­fehl wegen ver­such­ten Tot­schlags und gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung. Er wur­de in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt eingeliefert.