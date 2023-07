Bür­ger­mei­ster prä­sen­tiert SportBox

An der Frei­zeit­an­la­ge Reg­nit­z­wie­sen haben künf­tig Sport­in­ter­es­sier­te ein kosten­lo­ses und nied­rig­schwel­li­ges Sport- und Bewe­gungs­an­ge­bot zur Ver­fü­gung. Im Rah­men des Pro­gramms „ReStart – Sport bewegt Deutsch­land“ des Deut­schen Olym­pi­schen Sport­bunds eröff­nen das Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung gemein­sam mit den Sport­ver­ei­nen TV 1848 Erlan­gen, DJK Erlan­gen und BSC Erlan­gen mit einem Akti­ons­tag am Don­ners­tag, 27. Juli, ab 13:00 Uhr die neue Sport­Box. Im Anschluss an die Eröff­nung durch Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher die Gerä­te der Sport­Box unter Anlei­tung eines Trai­ners selbst testen.

Stadt­rat mit umfang­rei­cher Tagesordnung

Zu sei­ner letz­ten öffent­li­chen Sit­zung vor der Som­mer­pau­se kommt der Stadt­rat am Don­ners­tag, 27. Juli, um 16:30 Uhr im Rat­haus zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen The­men wie die Gene­ral­sa­nie­rung der Turn­hal­le der Losch­ge­schu­le, die Durch­füh­rung des Comic-Salons 2024 in Zelt­hal­len in der Innen­stadt, die Ver­ga­be eines Fuß­ver­kehrs­kon­zepts für die Gesamt­stadt, die Ein­füh­rung einer West­Li­nie zum kom­men­den Fahr­plan­wech­sel oder die Umstu­fung der Orts­um­ge­hung Elters­dorf. Gegen Ende der Sit­zung prä­sen­tiert Umwelt­re­fe­ren­tin Sabi­ne Bock einen ersten Sta­tus­be­richt zum Fahr­plan Kli­ma-Auf­bruch 2023. Außer­dem wird Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth für 15 Jah­re Tätig­keit im Stadt­rat geehrt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Sit­zun­gen von Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Flachs, Bast, Bin­sen: Kul­tur­ge­schich­te und Bota­nik von Faser­pflan­zen im Stadtmuseum

Bereits in der Stein­zeit ver­füg­ten die Men­schen über umfang­rei­ches Wis­sen zur Gewin­nung und Ver­ar­bei­tung von pflanz­li­chen Fasern. Außer Beklei­dung wur­den auch Gegen­stän­de wie Sei­le, Kör­be oder Net­ze her­ge­stellt, von denen eini­ges sogar erhal­ten blieb. In einem zwei­stün­di­gen Rund­gang am Don­ners­tag, 27. Juli, um 18:00 Uhr durch die Aus­stel­lung „STEIN­ZEIT. Ein­fach geni­al!“ im Stadt­mu­se­um wird anhand von Ori­gi­nal­fun­den sowie Nach­bil­dun­gen erläu­tert, was über Tex­ti­li­en aus Pflan­zen­fa­sern aus die­ser Zeit bekannt ist. Doch das fer­ti­ge Erzeug­nis ver­rät kaum etwas über das natür­li­che Aus­se­hen der Pflan­zen, ihre Eigen­schaf­ten und Ansprü­che. Die­sen Fra­gen wird anschlie­ßend im zwei­ten Teil der Füh­rung im Bota­ni­schen Gar­ten nach­ge­gan­gen. The­ma­ti­siert wird, wie sich aus Pflan­zen über­haupt geeig­ne­tes Mate­ri­al gewin­nen lässt. Bei die­sem oft kom­ple­xen Pro­zess kom­men mit­un­ter auch noch ande­re Pflan­zen ins Spiel. Start der Füh­rung ist im Stadt­mu­se­um (Mar­tin-Luther-Platz 9). Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de

„Crossover“-Brunch

Das Stadt­teil­zen­trum ISAR12 lädt zu einem inter­kul­tu­rel­len, nicht all­täg­li­chen Brunch am Diens­tag, 1. August, von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Isar­stra­ße 12 ein. Beson­de­re „Crossover“-Küche mit Spe­zia­li­tä­ten aus Ita­li­en und der Ukrai­ne wer­den vom ita­lie­ni­schen Fami­li­en­ver­ein A.F.I.E. e. V. und Geflüch­te­ten aus der Ukrai­ne gekocht. Nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Stadt­teil­zen­trum ISAR12 (Tele­fon 09131 86–3660).

Neu­er Montesso­ri-Diplom-Lehr­gang an der vhs

Als ein­zi­ge Volks­hoch­schu­le (vhs) in Bay­ern bie­tet die vhs Erlan­gen regel­mä­ßig Lehr­gän­ge zur Montesso­ri-Päd­ago­gik an – auch in die­sem Herbst star­tet wie­der eine zwei­jäh­ri­ge Wei­ter­bil­dung, die in ein Montesso­ri-Diplom mün­det. In Zei­ten man­geln­der Lehr­kräf­te ist die­se Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on für vie­le päd­ago­gisch Vor­ge­bil­de­te eine inter­es­san­te Ver­tie­fung ihrer beruf­li­chen Qua­li­fi­zie­rung. Im Novem­ber 2023 beginnt der neue Lehr­gang, der jeweils an frei­tags und sams­tags in den Räu­men der vhs statt­fin­det. Zudem gehö­ren Hos­pi­ta­tio­nen, die Ein­blicke in die Montesso­ri-Arbeit in Schu­len und Kin­der­häu­sern ver­mit­teln, zum Lehr­gang. Der Lehr­gang ist berufs­be­glei­tend und rich­tet sich in erster Linie an Leh­rer, Erzie­her und Sozi­al­päd­agog. Das Dozen­ten­team setzt sich aus erfah­re­nen Montesso­ri-Päd­ago­gen zusam­men. Die­se Päd­ago­gik – benannt nach der ita­lie­ni­schen Medi­zi­ne­rin und Päd­ago­gin Maria Montesso­ri ­­– ist ein reform­päd­ago­gi­scher Ansatz, der jedem Kind die Chan­ce gibt, sich nach sei­nem eige­nen Rhyth­mus zu ent­fal­ten. Die Erwach­se­nen gestal­ten die Lern­um­ge­bung, das Kind erar­bei­tet sich Kennt­nis­se und Kom­pe­ten­zen mit Hil­fe des aus­wähl­ba­ren Mate­ri­als in sei­nem eige­nen Tem­po. Die Lehr­per­son wird zur Lern­be­glei­te­rin. Der kind­li­che Wunsch „Hilf mir, es selbst zu tun“ cha­rak­te­ri­siert die­ses Ver­hält­nis. Inter­es­sier­te kön­nen sich bei der Volks­hoch­schu­le Erlan­gen bis August für den neu­en Lehr­gang anmel­den, der am 17. Novem­ber 2023 star­tet. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.vhs​-erlan​gen​.de/​d​e​r​-​m​o​n​t​e​s​s​o​r​i​-​d​i​p​l​o​m​-​l​e​h​r​g​ang

Ein Tur­nier der Völkerverständigung

„Wir haben alle gewon­nen“, so das Fazit von Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth bei der gest­ri­gen Sie­ger­eh­rung eines inter­na­tio­na­len Jugend­fuß­ball­tur­niers. „Es zeig­te vor allem unse­ren Wil­len zur Völ­ker­ver­stän­di­gung – auch und gera­de in Zei­ten des Krie­ges“, soll Vol­leth wei­ter. Bei den Spie­len zeig­ten die U13-Teams aus den Part­ner­städ­ten durch­aus Klas­se. Am glück­lich­sten dabei war viel­leicht die kurz­fri­stig für Cumi­a­na ein­ge­sprun­ge­ne Mann­schaft Bro­wa­ry II, die sich im Elf­me­ter­schie­ßen den elf­ten der zwölf Rän­ge sicher­te, wäh­rend sich Bro­wa­ry I als Grup­pen­sie­ger erst im End­spiel dem Team Quel­le Fürth geschla­gen geben muß­te. Aber auch die Gäste aus Sto­ke-on-Trent zeig­ten ihr Kön­nen und beleg­ten mit den Klubs Leek und Bly­the Bridge den vier­ten und ach­ten Platz.

20 Jah­re Städ­te­part­ner­schaft Erlangen-Besiktas

Zum Inter­na­tio­na­len Tag der Freund­schaft pflanzt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Mitt­woch, 26. Juli, um 11:00 Uhr auf dem Rat­haus­platz einen Baum. Der Gedenk­tag, aus­ge­ru­fen von den Ver­ein­ten Natio­nen, soll die inter­na­tio­na­le Gemein­schaft stär­ken und Soli­da­ri­tät und gegen­sei­ti­ges Ver­ständ­nis fördern.

Erlan­gen tanzt! Som­mer­ge­füh­le in der Altstadt

Mit „Erlan­gen tanzt!“ geht der Open-air-Tanz­bo­den auf dem Platz hin­ter dem Mark­gra­fen­thea­ter heu­er in die näch­ste Run­de. Ab Frei­tag, 28. Juli, steht die Tanz­flä­che wie­der allen Tanz­be­gei­ster­ten zur Ver­fü­gung. Regel­mä­ßig von Don­ners­tag bis Sonn­tag (17–22 Uhr) fin­den bis zum 20. August Schnup­per­kur­se, frei­es Tan­zen und Work­shops statt. Mit­ma­chen kann jede und jeder, die bzw. der Lust auf Tan­zen unter frei­em Him­mel haben.Für die Koor­di­na­ti­on der Tanz­an­ge­bots konn­te die Stadt mit der Tanz­schu­le Rup­p­recht Gil­let sowie dem Tanz­stu­dio Geist erneut zwei renom­mier­te Erlan­ger Tanz­schu­len gewin­nen. Das Ange­bot vor Ort umfasst die­ses Jahr auch eine mobi­le Bar, die für die nöti­ge Erfri­schung sorgt.Erlangen tanzt! ist im Rah­men des Pro­jekts Werk­Raum Erlan­gen ent­stan­den. Der Platz hin­ter dem Thea­ter hat­te sich dabei erst­mals im Som­mer 2022 für vier Wochen in einen Open-air-Tanz­bo­den verwandelt.

Mit dem Pro­jekt Werk­Raum Erlan­gen hat die Stadt Erlan­gen im Som­mer 2021 eine Initia­ti­ve zur Bele­bung der Innen­stadt auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Erlan­ger Innen­stadt für alle Men­schen attrak­ti­ver und lebens­wer­ter zu gestal­ten. Unter­stützt wird das Pro­jekt durch För­der­mit­tel des Son­der­fonds „Innen­stadt bele­ben“ des Frei­staats Bay­ern. Eröff­net wird die Open-air Tanz­flä­che Erlan­gen tanzt! mit Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth am Frei­tag, 28. Juli, um 17:00 Uhr auf dem Thea­ter­hof am Ende der Was­ser­turm­stra­ße. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum detail­lier­ten Pro­gramm von Erlan­gen tanzt! und allen betei­lig­ten Part­nern sind unter www​.fran​ken​-tanzt​.de abrufbar.

Sai­del­steig gesperrt

Von Mon­tag, 31. Juli bis vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 11. Sep­tem­ber, wird am Sai­del­steig die Fahr­bahn­decke erneu­ert. Die Maß­nah­me wird in meh­re­ren Abschnit­ten durch­ge­führt. Park­plät­ze sowie Zufahr­ten auf Pri­vat­grund, die inner­halb des jewei­li­gen Bau­fel­des lie­gen, kön­nen­wäh­rend der Bau­zeit nicht genutzt wer­den. Der Bus­ver­kehr wird umge­lei­tet und es wer­den Ersatz­hal­te­stel­len eingerichtet.

Sanie­rung des Klostermühlstegs

Der Klo­ster­mühl­steg in Frau­en­au­rach ist ab Mon­tag, 31. Juli, gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, wer­den am Unter- und Über­bau Sanie­rungs­ar­bei­ten durch­ge­führt. Der Steg ist bis Frei­tag, 1. Sep­tem­ber, für den Fuß- und Rad­weg­ver­kehr gesperrt. Für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer besteht die Mög­lich­keit, die Aurach über den Steg par­al­lel zur Brücken­stra­ße zu über­que­ren. Die Stadt weist aus­drück­lich dar­auf hin, dass Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer die Brücken­stra­ße selbst nicht benut­zen dür­fen. EIne Über­sicht über wei­te­re Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.