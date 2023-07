Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Bur­ger Stra­ße, gegen­über des Bam­ber­ger Kran­ken­hau­ses, wur­de am Sonn­tag, zwi­schen 06.00 Uhr 14.15 Uhr, das Heck eines dort gepark­ten wei­ßen VW Golf ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro und flüch­te­te anschließend.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Exhi­bi­tio­nist vor Fenster

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh, kurz vor 01.00 Uhr, hielt sich vor dem Fen­ster eines Wohn­an­we­sens an der Alten Sei­le­rei ein Exhi­bi­tio­nist auf. Der etwa 180 cm gro­ße, schlan­ke Mann, flüch­te­te vor Ein­tref­fen der Polizei.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Sei­nen Schlüs­sel ver­lor am Sonn­tag­nach­mit­tag ein 45-Jäh­ri­ger offen­sicht­lich auf dem Sport­platz­ge­län­de, ohne es zu bemer­ken. Als er kurz vor 18 Uhr mit sei­nem Fahr­zeug weg­fah­ren woll­te, muss­te er fest­stel­len, dass ein Unbe­kann­ter mit dem auf­ge­fun­de­nen Schlüs­sel sei­nen Pkw, Dacia Duster, geöff­net hat­te und die Geld­bör­se samt Bar­geld, Aus­weis­do­ku­men­ten sowie Kre­dit­kar­te mit­ge­hen ließ. Der schwarz-wei­ße Geld­beu­tel war in der Mit­tel­kon­so­le abge­legt. Der Fahr­zeug­schlüs­sel wur­de auf dem Fah­rer­sitz abgelegt.

Wer hat zwi­schen 15.45 und 17.50 Uhr ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310

Sach­be­schä­di­gun­gen

STA­DEL­HO­FEN. Unbe­kann­te schlu­gen alle Fen­ster­schei­ben eines abge­mel­de­ten Pkw ein, der auf dem Pend­ler­park­platz an der Staats­stra­ße 2190 steht. Zudem wur­den Böl­ler­rück­stän­de im Bereich der Front­schei­be fest­ge­stellt. Offen­sicht­lich wur­den Böl­ler in den Innen­raum des Autos gewor­fen. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Zeu­gen­be­ob­ach­tun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STA­DEL­HO­FEN. Scha­den von ca. 500 Euro rich­te­te nach Zeu­gen­aus­sa­gen der noch unbe­kann­te Fah­rer eines Har­ve­sters an, als er am Sonn­tag­abend, gegen 21 Uhr, auf der Staats­stra­ße 2191 durch die Auto­bahn­brücke fuhr und dabei die Durch­fahrts­hö­he von 5 Metern nicht beach­te­te. Es ent­stan­den Kratz­spu­ren an der Unter­sei­te der Brücke. Die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen wur­den aufgenommen.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. In eine am Sonn­tag­vor­mit­tag in der Luit­pold­stra­ße durch­ge­führ­te Ver­kehrs­kon­trol­le geriet ein 39-jäh­ri­ger E‑Scooter Fah­rer. Bei der Über­prü­fung stell­te sich her­aus, dass für den Rol­ler kein Ver­si­che­rungs­schutz besteht. Der Fah­rer wird wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.

BUT­TEN­HEIM. Stark alko­ho­li­siert war am Sonn­tag­abend, 22 Uhr, ein Pedelec-Fah­rer auf dem Geh­weg neben der Staats­stra­ße unter­wegs. Offen­sicht­lich ver­lor der 25-Jäh­ri­ge auf­grund sei­nes Alko­hol­pe­gels von 2,04 Pro­mil­le die Kon­trol­le und stürz­te vom Rad. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­te der Mann durch den Ret­tungs­dienst zur Behand­lung ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Dort wur­de auch eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Am Pedelec ent­stand Scha­den von etwa 200 Euro. Der 25-Jäh­ri­ge wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zur Anzei­ge gebracht. An

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Alko­ho­li­siert und schnell unterwegs

Land­kreis Bam­berg. Am frü­hen Mon­tag­mor­gen befuhr eine jun­ge Auto­fah­re­rin mit ihrem Pkw die A 73 in Fahrt­rich­tung Nürn­berg. Kurz vor der Anschluss­stel­le Bam­berg-Süd über­hol­te gera­de ein Sat­tel­zug ein ande­res Gespann. Auf­grund ihrer sehr hohen Geschwin­dig­keit erkann­te sie die Situa­ti­on wohl zu spät und lei­te­te eine Voll­brem­sung mit Aus­weich­ma­nö­ver ein, was aller­dings zu spät kam. Sie schlug mit der lin­ken Fahr­zeug­front ihres Pkw in den rech­ten Heck­be­reich des Anhän­gers ein und dreh­te sich danach mehr­fach um die eige­ne Ach­se, bevor ihr Fahr­zeug auf dem Beschleu­ni­gungs­strei­fen der AS Bam­berg-Süd zum Ste­hen kam. Bei der Unfall­auf­nah­me stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,46 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me und Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes waren die ersten Maß­nah­men, wel­che die jun­ge Fah­re­rin hin­neh­men muss­te. Sie hat­te noch Glück, dass sie nur leich­te Ver­let­zun­gen durch den Auf­prall erlitt, was durch­aus hät­te anders aus­ge­hen kön­nen. Ihr stark beschä­dig­tes Fahr­zeug muss­te abge­schleppt wer­den. Der Anhän­ger konn­te vor Ort durch den Fah­rer not­dürf­tig repa­riert wer­den. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf 30.000€.

Zeu­gen, wel­che den Unfall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Grä­fen­berg. Am Sonn­tag­mit­tag stell­te der Besit­zer eines Vol­vos fest, dass an sei­nem vor dem Haus am Schelm­berg gepark­ten SUV eine Schrau­be im hin­te­ren lin­ken Rei­fen steck­te. Auf­grund der Stel­le der ein­ge­dreh­ten Schrau­be ist davon aus­zu­ge­hen, dass die­se vor­sätz­lich durch einen unbe­kann­ten Täter ange­bracht wur­de. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se über ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen am ver­gan­ge­nen Sams­tag und Sonntag.

Unfall­flucht

Pretz­feld. Ein 50-jäh­ri­ger Erlan­ge­ner beob­ach­te­te am Sonn­tag­abend einen wei­ßen Klein­trans­por­ter, der mit der rech­ten Fahr­zeug­sei­te einen am Stra­ßen­rand gepark­ten VW Touran tou­chier­te. Dabei ist der lin­ke Außen­spie­gel des VWs abge­bro­chen und es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 300 EUR. Der Fah­rer des Trans­por­ters fuhr ohne Zögern wei­ter und küm­mer­te sich nicht um den ver­ur­sach­ten Scha­den. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se über den Trans­por­ter mit Bam­ber­ger Kenn­zei­chen und des­sen Fahrer.

Unfall

Eber­mann­stadt. Im Orts­teil Neu­ses über­sah am frü­hen Sonn­tag­nach­mit­tag der 26-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW Golf beim Aus­fah­ren aus dem Hof ein von links kom­men­des Leicht­kraft­rad. Die 17-jäh­ri­ge Fah­re­rin der KTM stieß gegen die lin­ke Sei­te des VW und flog durch den Auf­prall über die Motor­hau­be. Sie erlitt bei dem Unfall leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de vom Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Forch­heim trans­por­tiert. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 6000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Sams­tag gegen 23:00 Uhr stell­te ein 19-Jäh­ri­ger sei­nen sil­ber­nen Opel/​Astra in der Büg­stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 43 ab. Als er am dar­auf­fol­gen­den Tag gegen 15:30 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te er einen fri­schen Unfall­scha­den an der hin­te­ren rech­ten Fahr­zeug­sei­te fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Forch­heim. Eben­falls am Sams­tag gegen 16:10 Uhr stell­te ein 24-Jäh­ri­ger sei­nen schwar­zen VW/​Golf auf einen öffent­li­chen Park­platz gegen­über der Stra­ße „Zur Stau­stu­fe“ ab. Als er kur­ze Zeit spä­ter zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te er fri­sche Krat­zer an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te fest­stel­len. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Hin­wei­se zu mög­li­chen Ver­ur­sa­chern nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Audi TT ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 17.30 Uhr bis Sonn­tag, 18.30 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen roten Audi TT, der zu die­ser Zeit in der Goten­stra­ße geparkt war. Bei dem Audi wur­de der lin­ke vor­de­re Kot­flü­gel ange­fah­ren, sodass ein Sach­scha­den von etwa 500 Euro ent­stand. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall im Begegnungsverkehr

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­nach­mit­tag befuhr ein 24-Jäh­ri­ger mit sei­nem Opel Astra die Kreis­stra­ße von Frau­en­dorf in Rich­tung Krö­gel­hof. Hier kam ihm ein Wohn­mo­bil recht weit mit­tig ent­ge­gen, sodass der jun­ge Mann bis ins Ban­kett aus­wich. Trotz­dem konn­te er einen Streif­vor­gang nicht ver­mei­den. Unmit­tel­bar nach der Berüh­rung hiel­ten bei­de Fahr­zeug­füh­rer an und es kam zu einem kur­zen Dis­put, wor­auf­hin der Fah­rer des Wohn­mo­bils ein­fach davon­fuhr, ohne sich um den ange­rich­te­ten Sach­scha­den in Höhe von rund 1.000 Euro zu küm­mern, wor­auf­hin der 24-Jäh­ri­ge die Poli­zei ver­stän­dig­te. Beam­te der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein konn­ten das Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug schließ­lich im Stadt­ge­biet auf­spü­ren und den 78-jäh­ri­gen Fah­rer zur Ver­ant­wor­tung zie­hen. Er erhält jetzt eine Anzei­ge wegen Verkehrsunfallflucht.