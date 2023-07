Gute Lau­ne dank musi­ka­li­scher Sinnlosigkeit

„Atze Bau­er und die Band mit Witz“ prä­sen­tie­ren mit „Unnütz“ einen fast schon exi­sten­zia­li­sti­schen Song

Sie tra­gen schwar­ze Roll­kra­gen-Pull­over, rau­chen fil­ter­lo­se Ziga­ret­ten und sie sehen das Leben als absurd und sinn­los an. Wer weiß, viel­leicht hät­ten die fran­zö­si­schen Exi­sten­zia­li­sten, die in den 1950er Jah­ren in den Pari­ser Cafés phi­lo­so­phier­ten, trotz aller Melan­cho­lie ihre wah­re Freu­de am neu­en Lied der Höch­stadter „Band mit Witz“ gehabt. Immer­hin set­zen sich Atze Bau­er, Eric Obst und Jer­ry Rös­ch­mann in ihrem neu­sten rund drei­mi­nü­ti­gen Song „Unnütz“ musi­ka­lisch mit der Sinn­lo­sig­keit von Allem, inklu­si­ve die­ses Texts, auseinander:

Und das, indem sie ein Lied prä­sen­tie­ren, das „unnütz, sinn­los, voll für die Ton­ne“ ist, wie es im Refrain heißt. Wer ange­sichts sol­cher Text­zei­len ein Musik­stück mit der Ener­gie eines Toten­re­qui­ems erwar­tet, der wird bei „Unnütz“ einen audi­tiven Aha-Moment erle­ben! Mit kari­bisch anmu­ten­dem Schlagzeug‑, Trom­pe­ten- und Posau­nen-Ein­satz sorgt das Ü50-Trio für die hei­ter­ste und rhyth­misch-beschwing­te­ste Exi­sten­zia­lis­mus-Hym­ne aller Zei­ten! Nach absur­den Refrain-Rei­men, bei denen „Eimer“ mit „Rai­ner“ und „Ton­ne“ mit „Susan­ne“ kom­bi­niert wird, sowie das Publi­kum zur Ret­tung die­ses „unnüt­zen Lieds“ mit der sinn­be­frei­ten Text­zei­le „Lal­a­la­la“ zum Mit­sin­gen ani­miert wird, ist eines schnell klar: Jede Bemü­hung die­sem Song einen Sinn zu geben, muss schei­tern. Denn weder als Film­mu­sik, als Geschenk, Pau­sen­mu­sik, für Wer­be­clips, noch zum Jog­gen, Schmu­sen oder Tan­zen ist „Unnütz“ geeig­net, wie es im Lied heißt. Und hier schließt sich dann musi­ka­lisch und inhalt­lich der Kreis zu den Exi­sten­zia­li­sten. Alles ist sinnlos.

Dass man dabei trotz­dem gute Lau­ne haben kann, das bewei­sen „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ mit ihrem bis­lang sinn­lo­se­sten Song, über den sich sagen lässt: So schön kann Sinn­lo­sig­keit klin­gen! Die Par­ty­hym­ne für alle Nihi­li­sten. Erhält­lich ist „Unnütz“ ab Frei­tag, 28. Juli 2023, auf allen gän­gi­gen Audio-Strea­ming­platt­for­men wie Spotify.

Wei­te­re Infos zur Band, aktu­el­len Song­ver­öf­fent­li­chun­gen, Auto­gramm-Wün­schen und Auf­trit­ten gibt es unter www​.band​mit​witz​.de.