Auch im Som­mer­quar­tal ver­an­stal­tet die Stern­war­te Feu­er­stein wie­der eine Him­mels­füh­rung, bei der der aktu­el­le Ster­nen­him­mel, die Stern­bil­der und ihre Mytho­lo­gie von Frau Prof. Bir­ken­ha­ke erklärt werden.

Ein beson­de­res Augen­merk liegt auch auf der Ori­en­tie­rung am Nacht­him­mel, was kann man wo am Him­mel fin­den und wie beob­ach­tet man am besten die Perseiden.

Der Som­mer bie­tet eine groß­ar­ti­ge Gele­gen­heit, den Nacht­him­mel zu erkun­den und die Schön­heit der Ster­ne zu bewun­dern. Die Näch­te wer­den wie­der län­ger, aber es ist noch ange­nehm warm.

Es gibt vie­le fas­zi­nie­ren­de Stern­bil­der, die man im Som­mer sehen kann. Zum Bei­spiel Lei­er, Schwan und Adler, deren Haupt­ster­ne das Som­mer­drei­eck for­men, den Skor­pi­on oder die nörd­li­che Him­mels­kro­ne unter­halb von Herkules.

Auch die Milch­stra­ße, unse­re Hei­mat­ga­la­xie, ist im Som­mer gut zu beobachten.

Mit­te August bie­ten die Per­sei­den, ein jähr­li­cher Mete­or­strom, ein beein­drucken­des Schau­spiel am Nacht­him­mel. Die­ses Jahr kann man sie ohne stö­ren­des Mond­licht beobachten.

In einem abschlie­ßen­den Quiz gibt es für gute Zuhö­rer unter ande­rem eine ech­te „Stern­schnup­pe“ zu gewinnen.

Ein­tritt 5,00 EUR (Kin­der unter 15 Jah­ren frei) – bit­te den Park­platz nach den Flug­platz­ge­bäu­den, vor dem Cam­ping­be­reich benut­zen, da eine Pkw-Zufahrt zur Stern­war­te nur mit Son­der­ge­neh­mi­gung erlaubt ist.

Anmel­dung nicht erfor­der­lich. Bit­te pünkt­lich sein.

Vor­trags­in­fo:

Zeit: Frei­tag 21.07.2023 19:00 Uhr

Ort: Stern­war­te mit Pla­ne­ta­ri­um Feu­er­stein / Ebermannstadt

The­ma: Der Him­mel im Sommer/​Herbst (Stern­bil­der und Objekte)

Vor­tra­gen­der: Prof. Chri­sti­na Bir­ken­ha­ke, Stern­war­te Feu­er­stein e.V.

Anschlie­ßend: Him­mels­be­ob­ach­tung (Je nach Wetter)

Ein­tritt: 5EUR / Jugend­li­che unter 15 Jah­ren frei

Par­ken: Flug­platz Feu­er­stein / 5min Fuß­weg zur Sternwarte