Nor­we­gi­scher Natio­nal­spie­ler Kri­sti­an Sjø­lund unter­schreibt Ver­trag bei Medi Bayreuth

Eine wei­te­re wich­ti­ge Per­so­nal­ent­schei­dung und Beset­zung einer Kon­ting­ent­stel­le ist mit der Ver­pflich­tung des 23-jäh­ri­gen Nor­we­gers Kri­sti­an Sjø­lund gefal­len. Der 2,03 Meter gro­ße Flü­gel­spie­ler, der in Ober­fran­ken einen Ein­jah­res­ver­trag unter­schrieb, wech­selt direkt aus den USA nach Bay­reuth. Nach Selim Fofa­na besetzt Sjø­lund die zwei­te Kon­ting­ent­stel­le im Team.

Bevor Sjø­lund nach Bay­reuth kommt, bestrei­tet der viel­sei­ti­ge Flü­gel­spie­ler und Lands­mann des neu­en Bon­ner Spiel­ma­chers Harald Frey noch zwei Län­der­spie­le mit der nor­we­gi­schen Bas­ket­ball-Natio­nal­mann­schaft gegen Bul­ga­ri­en und Öster­reich. Aus die­sem Grund hält sich Sjø­lund der­zeit in sei­ner Hei­mat Nor­we­gen auf und befin­det sich bereits im Training.

Mla­den Dri­jenčić (Head­coach Medi Bayreuth):

„Nach den Scou­tings, die wir vor der Kon­takt­auf­nah­me mit Kri­sti­an rou­ti­ne­mä­ßig durch­ge­führt haben, war ich mir sehr schnell sicher, dass ich ihn unbe­dingt ver­pflich­ten möch­te. Spie­le­risch viel­sei­tig, mit einem guten Wurf aus­ge­stat­tet und ath­le­tisch auf ver­schie­de­nen Posi­tio­nen ein­setz­bar – genau das haben wir gesucht. Die Gesprä­che am Tele­fon mit Kri­sti­an waren dann für mich als Trai­ner klar und struk­tu­riert und wir waren uns sehr schnell über die Eck­punk­te sei­ner Rol­le und sei­ner Auf­ga­ben im Team einig, so dass eine Zusam­men­ar­beit für alle Sinn mach­te. Ich freue mich auf die täg­li­che Arbeit mit Kri­sti­an in der Halle.“

Die letz­ten bei­den Spiel­zei­ten ver­brach­te der ath­le­ti­sche Flü­gel­spie­ler an der Uni­ver­si­ty of Port­land in der nord­ame­ri­ka­ni­schen Col­lege-Liga NCAA. Dort erziel­te Sjo­lund in der Sai­son 2022/2023 11,7 Punk­te und hol­te 4,6 Rebounds. Die Feld­wurf­quo­te des Nor­we­gers lag bei über 63 Pro­zent, sogar 37,8 Pro­zent sei­ner Drei­punk­te­wür­fe fan­den ihr Ziel.

Für Kri­sti­an Sjø­lund, der nach eini­gen Jah­ren in den USA nun erst­mals in Euro­pa pro­fes­sio­nell Fuß fas­sen möch­te, waren meh­re­re Fak­to­ren aus­schlag­ge­bend für den Wech­sel nach Ober­fran­ken: „Ich habe mich sehr schnell für einen Wech­sel nach Bay­reuth ent­schie­den, da ich nur posi­ti­ve Din­ge von der Orga­ni­sa­ti­on gehört habe. Vor allem freue ich mich auf die Atmo­sphä­re in der Hal­le, da die Bay­reu­ther Fans sehr laut sein sol­len. Die Gesprä­che mit den Coa­ches ver­lie­fen auch sehr gut, die Spiel­phi­lo­so­phie passt sehr gut zu mei­nen Stär­ken. Die­se sehe ich per­sön­lich in mei­nem Wurf und mei­ner Ath­le­tik. Trotz­dem will ich hart mit Coach Dri­jenčić arbei­ten, um an bei­den Enden des Spiel­felds noch bes­ser zu wer­den. Ich freue mich sehr!“

Anfang August wird Sjø­lund in Bay­reuth erwar­tet, um anschlie­ßend die obli­ga­to­ri­schen medi­zi­ni­schen Unter­su­chun­gen zu absol­vie­ren, bevor Head­coach Mla­den Dri­jenčić zum Trai­nings­auf­takt bittet.

Lebens­lauf

- Name: Kri­sti­an Sjolund

– Posi­ti­on: Flügelspieler

– Geburts­tag: 10.09.1999

– Geburts­ort: Kong­sberg (Nor­we­gen)

– Letz­ter Ver­ein: Uni­ver­si­ty of Port­land (NCAA)

– Natio­na­li­tät: Norwegisch

Bis­he­ri­ge Stationen

- 2022–2023: Uni­ver­si­ty of Port­land (NCAA)

– 2011–2022: Uni­ver­si­ty of Port­land (NCAA)

– 2020–2021: The Uni­ver­si­ty of Texas at El Paso (NCAA)

– 2019–2020: Geor­gia Insti­tu­te of Technology

– 2018–2019: Geor­gia Insti­tu­te of Technology

– 2017–2018: Katy, TX/ Tomp­kins High School

– 2016–2017: Kong­sberg Minders