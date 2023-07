In der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth im RW21 ist ab Diens­tag, 25. Juli 2023, die Aus­stel­lung „100 Jah­re ‚Glück!‘ – Kom­po­si­ti­on im Kon­text“ zu sehen. Sie wird in Zusam­men­ar­beit mit der Inter­na­tio­na­len Sieg­fried-Wag­ner-Gesell­schaft Bay­reuth ange­bo­ten und kann bis zum 26. August 2023 in der Gale­rie im ersten Ober­ge­schoss des RW21 besich­tigt wer­den. Die Ver­nis­sa­ge fin­det am 25. Juli 2023, um 11 Uhr, statt. Sie wird von Pia­nist Chri­sti­an Bisk­up musi­ka­lisch umrahmt.

Vor 100 Jah­ren hat Sieg­fried Wag­ner das Orche­ster­werk „Glück!“ kom­po­niert, des­sen Urauf­füh­rung zunächst für den 10. Novem­ber 1923 im Kon­zert­haus Mün­chen vor­ge­se­hen war, auf­grund von Hit­lers Putsch­ver­such am Tag zuvor jedoch auf Dezem­ber ver­scho­ben wur­de. Seit­her ran­ken sich um kein ande­res sei­ner Wer­ke ver­gleich­bar aben­teu­er­li­che Legen­den und irre­füh­ren­de Behauptungen.

Sowohl in sei­nen eben­falls 1923 publi­zier­ten Erin­ne­run­gen als auch in den Kom­po­si­tio­nen die­ser Zeit the­ma­ti­siert Sieg­fried Wag­ner wie­der­holt die Fra­ge „Was ist Glück?“ unter ver­schie­de­nen Gesichts­punk­ten. Am 20. April 1923 been­de­te er die Kom­po­si­ti­ons­skiz­ze zu „Glück!“, wenig spä­ter, am 10. Mai 1923, auch die Partitur.

Die dies­jäh­ri­ge Aus­stel­lung „100 Jah­re ‚Glück!‘ – Kom­po­si­ti­on im Kon­text“ will die histo­ri­schen Hin­ter­grün­de, (auto-)biografischen Ele­men­te und musi­ka­li­schen Beson­der­hei­ten die­ser Kom­po­si­ti­on doku­men­tie­ren. Vier Autoren (Dr. Gun­nar Strunz, Dr. Micha­el Bene­det­ti, Claus J. Frankl und Achim Bahr) wer­den sich in der Begleit­bro­schü­re mit Sieg­fried Wag­ners zwei­ter sym­pho­ni­scher Dich­tung und ihrer Rezep­ti­ons­ge­schich­te im Lich­te jüng­ster For­schungs­er­geb­nis­se befassen.