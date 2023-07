Mat­thi­as Pfeu­fer, Refe­rent für Bil­dung, Schu­le und Sport der Stadt Bam­berg, ver­lässt aus per­sön­li­chen Grün­den die Kom­mu­ne: Der stu­dier­te Leh­rer kehrt zum 11. Sep­tem­ber in den Schul­dienst zurück. Das hat die Stadt Bam­berg mit­ge­teilt. Das Ziel ist es nun, so heißt es aus dem Rat­haus, für eine naht­lo­se und orga­ni­sa­to­ri­sche Über­ga­be zu sor­gen. Des­halb lau­fe bereits die Aus­schrei­bung für einen neu­en Leiter.

Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Mit Bedau­ern muss­ten wir zur Kennt­nis neh­men, dass mit Mat­thi­as Pfeu­fer der zustän­di­ge Ver­ant­wort­li­che für Schu­le und Sport in Bam­berg sei­nen Dienst bei der Stadt been­det. Wir bedan­ken uns bei einem ech­ten Sport­ler für die gute und fai­re Zusam­men­ar­beit zum Woh­le des Bam­ber­ger Sports und sei­ner Ver­ei­ne. Und wir geben unse­rer Hoff­nung Aus­druck, dass ein wür­di­ger Nach­fol­ger für die­sen immens wich­ti­gen Auf­ga­ben­be­reich gefun­den wird“.

Bewe­gung in der Bam­ber­ger Sportszene

Trotz die­ser Per­so­na­lie, ergänzt der ehe­ma­li­ge Sport­re­por­ter des Baye­ri­schen Rund­funks, „gibt es der­zeit so vie­le gute Nach­rich­ten rund um den Sport. Der Stadt­ver­band bedankt sich aus­ge­spro­chen herz­lich für die man­nig­fa­chen Ein­la­dun­gen zu anste­hen­den Ver­eins­ju­bi­lä­en, Som­mer­fe­sten oder Mei­ster­schaf­ten. Da fei­ert die­ser Tage der Tauch­club sein 50-jäh­ri­ges Bestehen, dem ich hier­zu im Namen des Stadt­ver­ban­des recht herz­lich gra­tu­lie­ren darf. Erst vor ein paar Wochen hat der Ver­ein beim Bur­ge­bra­cher Kelch die dies­jäh­ri­ge Stadt­mei­ster­schaft im Apnoe-Tau­chen durch­ge­führt – vie­len Dank an die­ser Stel­le noch mal.

Dann gab es die Bam­ber­ger Mei­ster­schaft im Golf, und der HC Bam­berg fei­ert sein 20-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Dazu hat­te die Bun­des­po­li­zei Vor­stands­ver­tre­ter von uns zum Behör­den­abend ein­ge­la­den, um so ganz neben­bei in Zukunft eine sport­li­che Zusam­men­ar­beit anzu­bie­ten. Wir sehen, die ver­stärk­te Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Stadt­ver­band und Mit­glieds­ver­ei­nen ist aus unse­rer Sicht auf einem guten Weg. Und es scheint wie­der Bewe­gung in die Bam­ber­ger Sport­sze­ne zu kom­men, was uns ganz beson­ders freut. Wei­ter so.“

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als

star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bamberg.

Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de