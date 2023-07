Puber­tät Kon­KreT – so beglei­te ich mein Kind durch eine span­nen­de Zeit

Was tun, wenn ich fast aus­flip­pen könn­te? Was kön­nen wir tun, wenn wir nur noch genervt sind von zunächst so manch unver­ständ­li­chen Ver­hal­tens­wei­sen unse­res eige­nen Kin­des? Wie soll ich Gren­zen set­zen und gleich­zei­tig los­las­sen, um mei­nem Kind genü­gend Frei­raum zu geben?

Mit all die­sen Fra­gen setz­ten sich Eltern in dem Semi­nar: Puber­tät Kon­KreT aus­ein­an­der. Alle Teil­neh­men­den emp­fan­den die offe­nen Gesprächs­run­den und prak­ti­schen Übun­gen hilf­reich im Umgang mit den all­täg­li­chen Her­aus­for­de­run­gen. Auf­grund der posi­ti­ven Reso­nanz wird das The­ma „Puber­tät Kon­KreT“ im Früh­jahr 2024 erneut in dem drei­tei­li­gen Semi­nar von Ker­stin Debu­dey, das gemein­sam von der Fami­li­en­bil­dung des Land­krei­ses, dem Bil­dungs­bü­ro, dem Fami­li­en­stütz­punkt Forch­heim und dem Kin­der­schutz­bund finan­ziert wird, im Mit­tel­punkt ste­hen. Die Eltern bekom­men kon­kre­te Hand­lungs­mög­lich­kei­ten auf­ge­zeigt, die dabei unter­stüt­zen Kon­flik­te zu lösen, die Kom­mu­ni­ka­ti­on zu stär­ken, Bezie­hung zu gestal­ten und die Eigen­ver­ant­wor­tung der Kin­der zu stär­ken. Der Eltern­kurs wagt den Per­spek­tiv­wech­sel in die Welt der Puber­tie­ren­den und rich­tet den Blick auf die Eltern als Vor­bild und die Fra­ge wie die­se Mit­ten in der Zeit des Sturms gut für sich sor­gen und ein siche­rer Leucht­turm für die her­an­wach­sen­den Kin­der sein können.

Wei­te­re kon­kre­te Ter­mi­ne zu viel­sei­ti­gen Ange­bo­ten der Fami­li­en­bil­dung zu ver­schie­de­nen The­men rund um die Erzie­hung aller Alters­grup­pen kön­nen Sie der aktu­el­len Inter­net­sei­te https://​www​.fami​li​en​le​ben​-forch​heim​.de/, der Face­book-Sei­te https://​www​.face​book​.com/​f​a​m​i​l​i​e​n​s​t​u​e​t​z​p​u​n​k​t​e​l​a​n​d​k​r​e​i​s​f​o​r​c​h​h​e​im/ und dem dazu­ge­hö­ri­gen Insta­gram Kanal „familienstuetzpunkte_​lk_​fo“ entnehmen.