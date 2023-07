Obertrubach: Kinder lernten alles rund um das Thema "Erste Hilfe"

Ange­hen­de Lebens­ret­ter: Kin­der der Mit­tags­be­treu­ung Ober­tru­bach wer­den zu Erst­hel­fern von Mor­gen ausgebildet

Es ist bei vie­len Din­gen ähn­lich: Wenn in jun­gen Jah­ren die Grund­la­gen gelegt wer­den, dann tut man sich als Erwach­se­ner leich­ter. Das gilt auch für das The­ma Erste Hil­fe. Wer früh übt, hilft auch spä­ter ganz selbst­ver­ständ­lich, wenn jemand in Not ist. Und zum Hel­fen ist nie­mand zu jung!

Das wur­de schnell auch beim Erst­hel­fer von Mor­gen-Kurs in der Mit­tags­be­treu­ung der Grund­schu­le Ober­tru­bach klar. Voll­ge­packt mit Übungs­ma­te­ri­al und an Bord eines ech­ten Kran­ken­trans­port­wa­gens war Erste Hil­fe-Aus­bil­der Chris Stöck­lein in der Mibet zu Besuch. An zwei Tagen lern­ten die Kin­der von ihm alles rund um das The­ma Erste Hil­fe. „Erste-Hil­fe-Kur­se mit Kin­dern sind immer etwas Beson­de­res. Kin­der gehen das The­ma viel unbe­fan­ge­ner und mit weni­ger Scheu an als Erwach­se­ne“, so der Erste Hil­fe-Trai­ner. „Und trö­sten und Hil­fe holen kön­nen auch schon die Allerjüngsten.“

Mit dem The­ma Erste Hil­fe hat­ten sich die Kin­der der Mit­tags­be­treu­ung schon vor dem Kurs beschäf­tigt. „Wir haben mit ihnen dar­über gere­det, wie wich­tig es ist ande­ren zu hel­fen und wie man hel­fen kann. Außer­dem haben wir einen Erste-Hil­fe-Tisch auf­ge­baut mit Büchern, Ver­bands­ma­te­ri­al und selbst gemal­ten Pla­ka­ten. Sie waren also gut vor­be­rei­tet“, erzählt Mibet-Lei­te­rin San­dra Stangl. Im Kurs konn­ten die Kids dann „end­lich“ selbst Hand anle­gen: Es wur­den Ver­bän­de ange­legt, Pfla­ster geklebt und die sta­bi­le Sei­ten­la­ge geübt. Außer­dem auf dem Lehr­plan: Wie erken­ne ich Gefah­ren und Not­fäl­le? Wie kann ich Hil­fe holen und einen Not­ruf abset­zen? Und wie ver­sor­ge ich eine ver­letz­te oder eine bewusst­lo­se Person?

Ganz schön viel zu ler­nen. Doch die ange­hen­den Lebens­ret­ter konn­ten gar nicht genug bekom­men, schließ­lich war­te­te am Ende noch ein ganz beson­de­res High­light: Die Besich­ti­gung eines ech­ten Kran­ken­wa­gens, in dem es so span­nen­de Din­ge wie einen Not­fall­kof­fer, einen Defi­bril­la­tor und eine Tra­ge zu erkun­den gab. „Auch das ist ein wich­ti­ger Teil des Kur­ses, denn wir wol­len den Kin­dern auch etwas die Angst neh­men, falls ein­mal wirk­lich der Ret­tungs­dienst geru­fen wer­den muss“, so Chris Stöcklein.

Stolz nah­men die frisch gekür­ten „Erst­hel­fer von Mor­gen“ am Ende des Kur­ses ihre Urkun­den in Emp­fang. „Vie­le haben mir auch erzählt, dass sie zu Hau­se mit ihren Eltern und Geschwi­stern wei­ter­ge­übt haben. Zum Bei­spiel das Ver­bän­de anle­gen. Das Wis­sen wird also gleich noch wei­ter­ge­tra­gen“, so San­dra Stangl. Der Kurs, der auch durch eine Spen­de des Freun­des­kreis Volks­schu­le Ober­tru­bach mög­lich wur­de, war also ein vol­ler Erfolg: Auf einen Not­fall sind die Kin­der der Mit­tags­be­treu­ung nun bestens vorbereitet.