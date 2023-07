Vor­stel­lung neu­er Lei­ter Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum – Als neu­er Betriebs­lei­ter am Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum in Hilt­polt­stein wur­de Jonas Mauß­ner eingestellt.

Sei­ne Aus­bil­dung zum Gärt­ner Fach­rich­tung Obst­bau hat er am Betrieb Kasta­ni­en­hof Lud­wig GbR absol­viert und an der Hoch­schu­le Wei­hen­ste­phan Gar­ten­bau stu­diert. Umfang­rei­che Pra­xis­er­fah­rung konn­te Jonas Mauß­ner durch eige­nen Anbau in Igens­dorf sowie als Mit­ar­bei­ter am Betrieb Obst­bau Gräb sam­meln. Als Pro­jekt­mit­ar­bei­ter in den Berei­chen Süß­kir­sche und öko­lo­gi­scher Obst­bau war er an der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein- und Gar­ten­bau in den letz­ten drei Jah­ren in der For­schung und Ver­such­s­tä­tig­keit aktiv.

Jonas Mauß­ner ist 27 Jah­re alt, stammt aus Igens­dorf und wohnt in Hilt­polt­stein. Er ist mit dem Anbau und der Regi­on ver­traut und wird fri­schen Wind und neue Ideen in das Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum brin­gen. Als Haupt­the­men­schwer­punk­te sieht er künf­tig das Bewäs­se­rungs­ma­nage­ment / Was­ser­be­vor­ra­tung, Sor­ten- und Unter­la­gen­wahl, Effi­zi­enz­stei­ge­rung im Anbau und Pflanzenschutzstrategien.

Land­rat Dr. Her­mann Ulm wünscht dem neu­en Lei­ter einen guten Start und alles Gute.