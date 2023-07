Die Juli-Aus­ga­be der „Knol­le“ ist da – mit fri­schen, som­mer­li­chen Ange­bo­ten und vie­len Infos rund ums Gril­len. Wer hat sein Hob­by zum Beruf gemacht und was hat das mit hand­werk­lich her­ge­stell­tem Käse zu tun? Was gehört zum per­fek­ten Grill­ge­nuss dazu und wo gibt es wel­ches Grill­an­ge­bot auf den Cobur­ger Märk­ten? All das steht in der neu­en Kolle.

Und auch in der 5. Aus­ga­be der Markt­zei­tung gibt es wie­der Hin­ter­grund­ge­schich­ten über die Cobur­ger Markt­händ­ler: zum Bei­spiel über die Metz­ge­rei Herr, die ihre Kun­din­nen und Kun­den jeden Mitt­woch und Sams­tag mit fri­schen Fleisch‑, Wurst- und Fein­kost­spe­zia­li­tä­ten ver­sorgt. Vor­ge­stellt wird auch die Lau­ter­ta­ler Edel­bren­ne­rei, die aus hei­mi­schen Früch­ten Hoch­pro­zen­ti­ges her­stellt. Oder Dani­el und Kari­na Volk, die am 22. Juli ein­ma­lig ihre Grill­kün­ste auf dem Wochen­markt präsentierten.

Was eine auf­merk­sa­me Knol­le-Lese­rin geschrie­ben hat und wel­che Ver­an­stal­tung Schü­ler auf dem Ernst­platz auf die Bei­ne gestellt haben: Auch das steht in der neu­en Knol­le. Neben vie­len wei­te­ren Infor­ma­tio­nen rund um die Cobur­ger Märkte.

Ab sofort liegt die Markt­zei­tung wie­der kosten­los an rund 40 Aus­la­ge­stel­len im Stadt­ge­biet aus oder kann online ganz ein­fach am Bild­schirm unter www​.coburg​.de/​m​a​e​r​kte gele­sen werden.