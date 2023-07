Hum­boldt-Erleb­nis­tag der 5. Klas­sen der Alex­an­der von Hum­boldt-Real­schu­le am Gold­berg begeisterte

Zum Schul­jah­res­be­ginn 2022/23 hat­ten die 5. Klas­sen der Alex­an­der von Hum­boldt-Real­schu­le in Bay­reuth mit Unter­stüt­zung des Alex­an­der von Hum­boldt – Kul­tur­fo­rums einen Hum­boldt-Pro­jekt­tag durch­ge­führt, bei dem der Vor­sit­zen­de des Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rums Schloss Gold­kro­nach, Hart­mut Koschyk, eine kur­ze Ein­füh­rung in die frän­ki­schen Jah­res Alex­an­der von Hum­boldts gab, jeder Klas­se ein Exem­plar des Buches „Der klei­ne Alex­an­der von Hum­boldt – Die Bäu­me“ über­reich­te und für eine „Hum­boldt-Rei­se“ als Pro­vi­ant ein „Hum­boldt-Laab­la“ vom Gold­kro­na­cher „Stros­sen-Beck“ über­reich­te. Die Hum­boldt-Rei­se fand in Form eines klei­nen Wan­der­ta­ges in der unmit­tel­ba­ren Umge­bung der Schu­le statt, wobei die Kin­der sich auf den Spu­ren der histo­ri­schen Hum­boldt-Rei­sen nach Paris, Latein­ame­ri­ka und Russ­land bewegten.

Zum Schul­jah­res­en­de erfolg­te jetzt eine Exkur­si­on der 5. Klas­sen der Hum­boldt-Real­schu­le zum Gold­berg in Gold­kro­nach, wo die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ein span­nen­des Pro­gramm erwar­te­te, wel­ches unter Feder­füh­rung der Leh­re­rin San­dra Bock von der Hum­boldt-Real­schu­le, dem Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum in Gold­kro­nach sowie vom ehren­amt­li­chen Gold­kro­na­cher Berg­werks­füh­rer David Zin­ke und sei­nen Stu­di­en­kol­le­gin­nen und ‑kol­le­gen der Fach­aka­de­mie für Sozi­al­päd­ago­gik in Bay­reuth vor­be­rei­tet und durch­ge­führt wurden.

An drei Sta­tio­nen konn­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler die Geschich­te vom „Klei­nen Alex­an­der von Hum­boldt und den Bäu­men“ in Wort und Bild erle­ben, sich an der Gold­wasch-Anla­ge am Gold­berg im Gold­wa­schen üben sowie den Berg­werk­stol­len „Mitt­ler Name Got­tes“ besuchen.

Von dem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm waren die Kin­der spür­bar begei­stert. Auch die vom Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum wie­der­um gestif­te­ten „Hum­boldt-Laab­la“ fan­den erneut größ­ten Anklang.

Die Tra­di­ti­on des Hum­boldt-Pro­jekt­ta­ges zum Schul­jah­res­be­ginn und einer Hum­boldt-Exkur­si­on zum Gold­kro­na­cher Gold­berg soll auch im näch­sten Schul­jahr fort­ge­führt werden.