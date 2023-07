Das dies­jäh­ri­ge Fami­li­en­fest mit Königs­fi­schen fei­er­ten die Mit­glie­der des FVE, ihre Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen und Freun­de des Ver­eins zwei Tage lang am Ver­eins­ge­wäs­ser, auf dem Werks­ge­län­de der Fir­ma Porz­ner. Gestar­tet wur­de am Sams­tag, den 15. Juli ab 15:00 Uhr mit Kaf­fee und Kuchen. Neben dem tra­di­tio­nel­len Kin­der­an­geln stan­den dem Nach­wuchs heu­er eine Hüpf­burg und Spiel­sand zur Ver­fü­gung. Zusätz­lich zum Angel­spaß, gab es für jeden der Nach­wuchs­fi­scher ein Prä­sent, Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al des baye­ri­schen Lan­des­fi­sche­rei­ver­ban­des und ein Lunch­pa­ket bestehend aus Trink­fla­sche und Brot­zeit­box inkl. Besteck mit Logo des FVE.

Ab 16:00 Uhr star­te­te die Ver­lo­sung der Angel­plät­ze für das Königs­fi­schen. Ins­ge­samt stan­den 32 Angel­plät­ze zur Ver­fü­gung. Ver­lost wur­den jeweils Einzel‑, Dop­pel- und Drei­er­plät­ze. Mit 50 Teil­neh­mern am Königs­fi­schen, wur­den alle Plät­ze, bis auf zwei ver­ge­ben. Wie immer stan­den nach dem Kaf­fee alko­hol­freie, eis­kal­te Geträn­ke und Fass­bier kosten­los zur Ver­fü­gung, was bei Tem­pe­ra­tu­ren um die 36° abso­lut not­wen­dig war. Zwi­schen 18:00 und 20:00 Uhr konn­ten die rund 100 Fest­gä­ste ihren Hun­ger mit lecke­ren Makre­len vom Grill, sowie Brat­wür­sten und ein­ge­leg­ten Steaks stil­len. Zusätz­lich stand eine umfang­rei­che Salat­bar zur Verfügung.

Um 19:00 Uhr hielt der 1. Vor­stand Micha­el Schu­ster eine Rede im Fest­zelt. Er begrüß­te alle Anwe­sen­den, erzähl­te aus den letz­ten 25 Jah­ren des Ver­eins­le­bens und ehr­te 25 Mit­glie­der zu ihrer 10, 25, 30, 40 & 50-jäh­ri­gen Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit. Der gemüt­li­che Teil star­te­te ab 20:00 Uhr, als die bei­den DJs mit ihrer abwechs­lungs­rei­chen Musik für Stim­mung sorg­ten und der Schnaps­stodl aus Kirch­eh­ren­bach sei­ne lecke­ren, süf­fi­gen Long­drinks und Cock­tails servierte.

Der Sonn­tag star­te­te ab 05:00 Uhr mit dem Königs­fi­schen (Hege­an­geln). Das gemein­sa­me Mit­tag­essen fand zwi­schen 12:00 und 13:00 Uhr statt. Es gab Schäu­fer­la mit Klös und Wir­sing / Sau­er­kraut der Metz­ge­rei Ste­fan Wahl aus Röt­ten­bach, wel­cher auch das Grill­fleisch für den Vor­tag gelie­fert hat­te. Bei der Aus­ga­be hat­ten die Hel­fer reich­lich zu tun, es wur­den 128 Essen ausgegeben.

Um 13:00 Uhr baten der 1. und 2. Vor­stand, Micha­el Schu­ster und Micha­el Schmitt, noch ein­mal um Auf­merk­sam­keit und über­nah­men die Sie­ger­eh­rung des dies­jäh­ri­gen Königs­fi­schens. Der die­ses Jahr ange­schaff­te Raub­fisch­po­kal blieb lei­der ohne Emp­fän­ger. Da kein mas­si­ger Raub­fisch gefan­gen wur­de. Fischer­kö­nig wur­de das Ver­eins­mit­glied Wal­de­mar Bool. Er durf­te sich neben einem Preis auch auf die Königs­ket­te, wel­che vom amtie­ren­den König Peter Cha­lup­ka über­ge­ben wur­de, freuen.

Zwi­schen 14:00 und 14:30 Uhr klang die Ver­an­stal­tung so lang­sam aus, so dass sich die flei­ßi­gen Hel­fer an den Abbau mach­ten. Rund­um war es ein gelun­ge­nes Fest zum 50-jäh­ri­gen Jubi­lä­um des FVE. An die­ser Stel­le ein ganz gro­ßes DAN­KE­SCHÖN an alle Hel­fer, die bei der Orga­ni­sa­ti­on, der Vor­be­rei­tung, dem Auf- und Abbau und bei der Aus­tra­gung der Fest­lich­kei­ten mithalfen.