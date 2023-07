Mit drei­jäh­ri­ger pan­de­mie­be­ding­ter Ver­spä­tung konn­te der 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg sein 50-jäh­ri­ges Bestehen fei­ern. Für den Stadt­ver­band für Sport gra­tu­lier­te Vor­stands­mit­glied Robert Hat­zold: „Wenn auch mit Ver­spä­tung, den­noch mit gro­ßer Freu­de darf ich im Namen des Stadt­ver­ban­des, jedoch auch per­sön­lich, dem 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg zum Jubi­lä­um recht herz­lich gra­tu­lie­ren. Allen Ver­eins­mit­glie­dern dan­ke ich für ihre Arbeit im Ehren­amt. Ich hof­fe, dass sie nicht müde wer­den, wei­ter­hin dem Ver­ein die Treue zu hal­ten. Gera­de in der jet­zi­gen Zeit, in der vie­le Ver­ei­ne mit stei­gen­den Prei­sen zu kämp­fen haben, ist es wich­tig, dass die Mit­glie­der an Bord blei­ben. Dem 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg wün­sche ich für die näch­sten 50 Jah­re alles Gute.“

Der Ver­ein wur­de 1970 gegrün­det und gehört zu den Tra­di­ti­ons­ver­ei­nen im Bad­min­ton­sport in Bay­ern. Mit der­zeit 168 Mit­glie­dern ist der 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg der mit­glie­der­stärk­ste Bad­min­ton­ver­ein in Oberfranken.

Ein­zi­ger Lei­stungs­stütz­punkt des Baye­ri­schen Lan­des­ver­ban­des in Oberfranken

Phil­ipp Hack, Pres­se­wart 1. BV Bam­berg: „Zur Jubi­lä­ums­fei­er waren akti­ve Mit­glie­der, ehe­ma­li­ge Spie­le­rin­nen und Spie­ler sowie Funk­tio­nä­re und Freun­de des Ver­eins ein­ge­la­den. Eine 8‑köpfige Dele­ga­ti­on des Bedford Bad­min­ton­clubs aus Eng­land nahm die Ein­la­dung an und rei­ste extra nach Bam­berg. Bei­de Clubs pfle­gen eine lang­jäh­ri­ge Freund­schaft und einen tra­di­tio­nel­len Austausch.“

Zum Jubi­lä­ums­pro­gramm gehör­te ein Jubi­lä­ums­tur­nier in der hei­mi­schen Geor­gen­damm­hal­le. Das Ziel des Tur­niers, ver­schie­de­ne Gene­ra­tio­nen des Bam­ber­ger Bad­min­ton­sports zusam­men­zu­brin­gen, wur­de erreicht. Vor jedem Spiel wur­den die Mann­schaf­ten bzw. Paa­run­gen aus­ge­lost, um unglei­che Kräf­te­ver­hält­nis­se zu ver­mei­den. Der Ver­ein hat­te im Vor­feld eini­ge „Han­di­caps“ für die star­ken Spie­ler vor­be­rei­tet, wie z.B. das Spie­len mit der ande­ren Schlag­hand oder mit klei­ne­ren Schlä­gern. Rund 50 Teil­neh­mer im Alter von 8 bis 72 Jah­ren waren am Start. Am Abend gesell­ten sich die ehe­ma­li­gen Vor­stän­de beim Abend­essen dazu.

Mit­glie­der­wachs­tum auch wäh­rend Corona

Der aktu­el­le Vor­stand bedank­te sich bei sei­nen Vor­gän­gern für die soli­de Basis, die geschaf­fen wur­de, bei allen enga­gier­ten Trai­nern und Funk­tio­nä­ren und wies auf die Erfol­ge in der Jugend­ar­beit hin. Phil­ipp Hack, Pres­se­wart 1. BV Bam­berg: „Der 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg ist der ein­zi­ge Lei­stungs­stütz­punkt des Baye­ri­schen Ver­bands in Ober­fran­ken. Aktu­ell ste­hen zudem zwei Spie­le­rin­nen im 31-köp­fi­gen baye­ri­schen Kader. Das Mit­glie­der­wachs­tum in den letz­ten 20 Jah­ren betrug 70 Pro­zent und selbst in der Pan­de­mie ist der Ver­ein wei­ter gewachsen.“

Auch die erfolg­rei­che Zeit in der Regio­nal­li­ga wur­de gewür­digt und die aktu­el­le Situa­ti­on mit drei Mann­schaf­ten von der Bezirks­li­ga bis zur Bay­ern­li­ga erläu­tert. Im Rah­men der Jubi­lä­ums­fei­er wur­den auch Ehrun­gen vor­ge­nom­men. Ehren- und Grün­dungs­mit­glied Ingrid Hof­mann sowie Claus-Peter Batz und Mar­ga­ri­ta Taub­mann wur­den für ihre 50-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft geehrt und für ihre Ver­eins­treue gedankt.

Außer­dem gab der 1. Bad­min­ton­ver­ein Bam­berg eine neue Part­ner­schaft mit dem Kie­ser­trai­ning Bam­berg bekannt. Phil­ipp Hack: Das Stu­dio für Kraft­trai­ning unter­stützt ab sofort den Ver­ein und die Sport­le­rin­nen und Sportler“.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über den Stadt­ver­band gibt es im Inter­net unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de.