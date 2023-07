Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­te eine zunächst unbe­kann­te, männ­li­che Per­son in einem Schuh­ge­schäft in der Innen­stadt ein paar Schu­he im Wert von knapp 65€. Um sei­ne Beu­te zu sichern, schreck­te er auch nicht davor zurück, eine Zeu­gin, die sich ihm in den Weg stell­te, weg­zu­sto­ßen. Im Anschluss flüch­te­te der unbe­kann­te Täter.

Nach diver­sen Ermitt­lun­gen, konn­te im Nach­gang ein Tat­ver­däch­ti­ger vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den, wel­cher sich noch im Besitz der ent­wen­de­ten Waren befand.

Der Mann muss sich nun wegen räu­be­ri­schen Dieb­stahls vor Gericht verantworten.

BAM­BERG. Pech hat­te eine 18-Jäh­ri­ge Laden­die­bin, wel­che in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Innen­stadt Süß­wa­ren im Wert von knapp 3,00 € entwendete.

Die Poli­zei fand hier­bei noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na, sowie Rausch­gif­tu­ten­si­li­en auf, wes­halb sich die jun­ge Frau nun nicht nur wegen Laden­dieb­stahls, son­dern auch wegen einer Straf­tat nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten muss.

Sach­be­schä­di­gung

BAM­BERG. Im Zeit­raum von 18.07. ‑21.07.2023 wur­den in einem Hin­ter­hof in der Luit­pold­stra­ße bei­de Rei­fen eines dort abge­stell­ten und ver­sperr­ten Fahr­ra­des zer­sto­chen. Die Poli­zei bit­tet unter 0951/9129210 um sach­dien­li­che Hinweise.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Frei­tag­mor­gen ereig­ne­te sich in der Wil­ly-Les­sing-Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem am Pkw des Geschä­dig­ten Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000€ ent­stand. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne die Fest­stel­lung sei­ner Daten zu ermög­li­chen, von der Unfallört­lich­keit. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se unter 0951/9129210

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Nach tech­ni­schen Defekt vom Motor­rad gestürzt

HUP­PEN­DORF. Wäh­rend der Fahrt von Hup­pen­dorf nach Hohen­pölz ging einem 58-jäh­ri­gen Motor­rad­fah­rer am Frei­tag­nach­mit­tag der Motor aus. Durch einen anschlie­ßen­den Bedie­nungs­feh­ler blockier­te das Hin­ter­rad und der Motor­rad­fah­rer stürz­te bei ca. 50 km/​h mit dem Motor­rad. Der Motor­rad­fah­rer wur­de vor­sorg­lich ins Kran­ken­haus gebracht, wo ledig­lich eine Schwel­lung des rech­ten Klein­fin­gers dia­gno­sti­ziert wur­de. Am Motor­rad ent­stand ein Scha­den i.H.v. 300,- EUR.

Alko­ho­li­siert mit dem Fahr­rad gestürzt und schwer verletzt.

REICH­MANNS­DORF. In den Abend­stun­den fuhr ein 55-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem MTB stark ange­trun­ken die Stra­ße „Bren­nen­der Stock“ den Berg hin­un­ter. Auf­grund des star­ken Gefäl­les erreich­te der Rad­fah­rer eine hohe Geschwin­dig­keit und ver­lor die Kon­trol­le. Der Rad­fah­rer stürz­te und zog sich schwe­re Kopf­ver­let­zun­gen zu. Bei der wei­te­ren Unfall­auf­nah­me ergab ein Alko­test einen Wert von 1,76 Pro­mil­le. Dem Rad­fah­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Gepark­ten BMW ange­fah­ren und geflüchtet.

STRUL­LEN­DORF. In der Zeit von Mitt­woch­nach­mit­tag bis Frei­tag­spät­vor­mit­tag wur­de in der Stock­see­stra­ße ein gepark­ter schwar­zer BMW an der Fah­rer­tür in der ange­fah­ren. An der Fah­rer­tür blieb ein Krat­zer mit einem Sach­scha­den i.H.v. 200,- EUR zurück. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel.: 0951/9129–310 zu melden.

Gepark­ten Audi auf dem Kin­der­gar­ten­park­platz angefahren

Zap­fen­dorf. Frei­tag­vor­mit­tag wur­de auf dem Kin­der­gar­ten­spiel­platz in der Schul­stra­ße ein schwar­zer Audi/​A4 an der Heck­stoß­stan­ge ange­fah­ren und ein Scha­den i.H.v. 1.200,- EUR ver­ur­sacht. Der Ver­ur­sa­cher ist weg gefah­ren ohne sich wei­ter um die Scha­den­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Es wur­de Ermitt­lun­gen gegen Unbe­kannt auf­ge­nom­men. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Rad­fah­rer beim dich­ten Über­ho­len überholen

SCHEß­LITZ. Auf der Staats­stra­ße zwi­schen Krem­mel­dorf und Köt­tensdorf stürz­te Frei­tag­mit­tag ein 18-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer, nach­dem ein wei­ßer Pkw sehr dicht an die­sen vor­bei­ge­fah­ren war. Der Rad­fah­rer blieb unver­letzt, am Rad ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. 400,- EUR. Es wur­den Ermitt­lun­gen gegen Unbe­kannt auf­ge­nom­men. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Gepark­ten wei­ßen Daim­ler auf dem Kin­der­gar­ten­park­platz angefahren

BISCH­BERG. Mit einem schwar­zen Audi/​A3 wur­de am Frei­tag­vor­mit­tag auf dem Kin­der­gar­ten­park­platz in der Schul­stra­ße ein wei­ßer Daim­ler-Benz an der Front­stoß­stan­ge ange­fah­ren und einen Scha­den i.H.v. 500,- EUR ver­ur­sacht. Der Ver­ur­sa­cher fuhr weg, ohne den Unfall zu mel­den oder eine Mit­tei­lung zu hin­ter­las­sen. Von einem Zeu­gen wur­de der Unfall beob­ach­tet und das Kenn­zei­chen notiert. Es wur­den nun Ermitt­lun­gen gegen den ver­ant­wort­li­chen Fahr­zeug­füh­rer aufgenommen.

Gepark­ten Pkw am Spie­gel tou­chiert und weitergefahren

HALL­STADT. Ein dunk­ler Klein­wa­gen fuhr die Miche­lin­stra­ße in Rich­tung Stadt­mit­te und streif­te mit dem rech­ten Außen­spie­gel den lin­ken Außen­spie­gel eines gepark­ten sil­ber­far­be­nen Seat Leon.

Rad­mut­tern am Pkw gelockert

BUR­GE­BRACH. Wäh­rend der Fahrt fie­len am Don­ners­tag einer 42-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­re­rin lau­te Geräu­sche an ihrem Pkw auf. Dadurch ver­un­si­chert über­prüf­te sie die Rei­fen und muss­te fest­stel­len, dass an zwei Rei­fen die Rad­mut­tern gelockert waren. Ein selbst­stän­di­ges Lockern konn­te nahe­zu aus­ge­schlos­sen wer­den, wes­halb von einer Vor­satz­hand­lung aus­ge­gan­gen wur­de. Als mög­li­che Tatört­lich­keit wird der Hof in ihrem Anwe­sen in der Klin­gen­stra­ße ver­mu­tet. Die Ermitt­lun­gen wur­den gegen Unbe­kannt auf­ge­nom­men. Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen fest­ge­stellt, die sich an einem grau­en VW Cad­dy zu schaf­fen gemacht hat­ten. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Mit zuviel Alko­hol Pkw gefahren.

BIR­KACH. Auf der B 22 geriet ein 37-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem VW Pas­sat in eine Poli­zei­kon­trol­le. Der durch­ge­führ­te Alko­test, mit einem Atem­al­ko­ho­l­e­r­geb­nis von 0,42 mg/​l, bestä­tig­te den Ver­dacht. Die Fahrt war damit für den Fahr­zeug­füh­rer been­det und im Anschluss erwar­tet ihn ein hohes Buß­geld und ein Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Kein freund­li­cher Emp­fang für Katha­ri­na Schulze

BAY­REUTH. Gegen­de­mon­stran­ten stö­ren Wahlveranstaltung.

Gestern kam es im Rah­men einer Wahl­ver­an­stal­tung der Par­tei Bünd­nis 90/​Die Grü­nen, in Bay­reuth, am La Spe­zia Platz, zu einer Stö­rung der Ver­an­stal­tung durch eine nicht ange­mel­de­te Gegen­ver­samm­lung mit ca. 60 Teil­neh­mern. Die Ver­samm­lungs­teil­neh­mer stör­ten durch Pfif­fe, lau­te Rufe und Tril­ler­pfei­fen. Wäh­rend ca. 30 Sym­pa­thi­san­ten der Rede der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Katha­ri­na Schul­ze fol­gen woll­ten, hat­ten sich am Ran­de des Gesche­hens ca. 100 Zuhö­rer ande­rer poli­ti­scher Zuge­hö­rig­keit ein­ge­fun­den, von denen gut die Hälf­te die Ver­an­stal­tung stör­te. Die Grup­pe der Stö­rer wur­de sei­tens der Poli­zei als Ver­samm­lung ein­ge­stuft und ihnen wur­de eine Ver­samm­lungs­ört­lich­keit zuge­wie­sen. Mehr­mals war jedoch poli­zei­li­ches Ein­schrei­ten nötig, um ein Über­tre­ten der zuge­wie­se­nen Ver­samm­lungs­ört­lich­keit und ein mög­li­ches Auf­ein­an­der­tref­fen zu ver­hin­dern. Auf­grund star­ken Regens wur­de die Ver­an­stal­tung gegen 18:30 Uhr sei­tens der Orga­ni­sa­to­ren an eine über­dach­te Ört­lich­keit ver­legt und konn­te dort bis 20:00 Uhr, ohne wei­te­re Stö­run­gen fort­ge­setzt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Im Zeit­raum vom 16.07.23 – 20.07.23 ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das Pedelec eines 44-jäh­ri­gen Geschä­dig­ten. Das graue E‑Bike der Mar­ke „Kalk­hoff“ befand sich in einer Gara­ge in Bucken­reuth. Von den Tätern fehlt bis­lang jede Spur. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 3.000 EUR. Zeu­gen oder Hin­weis­ge­ber, die zur Auf­klä­rung des Falls bei­tra­gen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel. 09194/7388–0, mit der Poli­zei Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­de auf der B 470 bei Forch­heim, kurz vor der Brücke über den Rhein-Main-Donau-Kanal, ein grau­er Mer­ce­des durch einen Lkw beim Fahr­strei­fen­wech­sel tou­chiert und an der kom­plet­ten rech­ten Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Im Anschluss dar­an ent­fern­te sich der Fah­rer des Lkw von der Unfall­stel­le. An dem Mer­ce­des ent­stand ein Scha­den von rund 5000 Euro. Wer kann Hin­wei­se zum Scha­dens­ver­ur­sa­cher machen?

Son­sti­ges

Neun­kir­chen a. Brand. In der Nacht zum Frei­tag wur­de an einer Kin­der­gar­ten­ein­rich­tung in der Anton-von-Roten­han-Str. 1 eine Glas­schei­be ein­ge­schla­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den von rund 100 Euro.

Forch­heim. In der Nacht zum Sams­tag setz­ten Unbe­kann­te einen in der Eisen­bahn­stra­ße befind­li­chen Alt­pa­pier­con­tai­ner in Brand. Ob das Feu­er vor­sätz­lich gelegt wur­de, oder ob eine weg­ge­wor­fe­ne Ziga­ret­ten­kip­pe bran­dur­säch­lich war, ist bis­lang nicht geklärt. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von rund 800 Euro. Wer kann Hin­wei­se geben?

Anna­fest

Forch­heim. Wenn­gleich der Eröff­nungs­tag des Forch­hei­mer Anna­fe­stes wei­test­ge­hend fried­lich ver­lief, hat­te die Forch­hei­mer Poli­zei den­noch eini­ges zu tun.

So ereig­ne­ten sich im Ver­lau­fe des Abends auf dem Fest­ge­län­de, sowie nach Fest­en­de auf den Abmarsch­we­gen, meh­re­re Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­te, bei denen zwar nie­mand schwe­rer ver­letzt wur­de, die jedoch alle­samt zur Anzei­ge gebracht werden.

Ins­ge­samt muss­ten drei Per­so­nen den Rest der Nacht in der Gewahr­sams­zel­le der PI Forch­heim ver­brin­gen. Neben zwei äußerst betrun­ke­nen Per­so­nen die ledig­lich aus­ge­nüch­tert wer­den muss­ten, ist hier vor allem der Fall eines 32-jäh­ri­gen zu nen­nen, der im Kel­ler­wald ohne Grund ande­re Fest­be­su­cher anpö­bel­te und dabei eine klei­ne­re kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung ent­fach­te. Der betrun­ke­ne jun­ge Mann wur­de des­halb vor Ort in Gewahr­sam genom­men. Bei der Ver­brin­gung zur Dienst­stel­le zeig­te sich die­ser gegen­über den Beam­ten zuneh­mend aggres­siv, belei­dig­te die­se, und schreck­te sogar vor kör­per­li­chen Attacken nicht zurück. Gegen den Mann wird nun wegen Kör­per­ver­let­zung sowie Tät­li­chen Angrif­fes auf Voll­streckungs­be­am­ten ermittelt.