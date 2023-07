Am Sonn­tag, den 23. Juli 2023 ist die Erlan­ger Stra­ße in Möh­ren­dorf für den Gesamt­ver­kehr nur ein­ge­schränkt erreich­bar. Grund dafür ist der Erlan­ger Tri­ath­lon und der Fami­li­en­tag am Feuerwehrhaus.

Linie 254 betroffen

Die Bus­se der Linie 254 fah­ren daher an die­sem Tag die Hal­te­stel­len „Erlan­ger Stra­ße“, „Mei­sen­weg“, „Büchen­ba­cher Weg“ sowie „Fran­ken­stra­ße“ nicht an. Als Ersatz dient die bestehen­de Hal­te­stel­le „Möh­ren­dorf Mitte“.