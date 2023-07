André Bau­mann errich­tet Stif­tung zur Erin­ne­rung an den Firmengründer

André Bau­mann, Geschäfts­füh­rer der Ver­pa Folie Weid­hau­sen GmbH, hat vor Kur­zem die Ver­pa­lin Joa­chim Bau­mann Stif­tung in der Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels gegrün­det. Er möch­te damit an sei­nen Vater, den Grün­der der Ver­pa Grup­pe und Erfin­der der Ver­pa­lin Folie, Joa­chim Bau­mann, erin­nern und ihm ein wür­di­ges Denk­mal setzen.

Joa­chim Bau­mann war ein Visio­när, Pio­nier, Macher und immer ein Mensch. Ange­trie­ben von sei­ner kla­ren Visi­on pack­te er die Din­ge mit ein­zig­ar­ti­ger Lei­den­schaft und vol­lem Enga­ge­ment an. So wan­del­te sich sei­ne anfangs klei­ne Idee in ein gro­ßes, erfolg­rei­ches Unter­neh­men. Aber auch als Chef von über 500 Mit­ar­bei­tern blieb er bis zu sei­nem plötz­li­chen Tod im Jahr 2022 der glei­che, immer herz­li­che Mensch.

Sein sozia­les Enga­ge­ment zeig­te sich in viel­fäl­ti­ger Wei­se. Er unter­stütz­te diver­se Sport­ver­ei­ne, den Jugend­sport, Men­schen, die unver­schul­det in Not gera­ten sind und die Umwelt.

Mit der Ver­pa­lin Joa­chim Bau­mann Stif­tung möch­te sein Sohn auch in Zukunft an den Grün­der erin­nern und sein gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment dau­er­haft wei­ter­le­ben lassen.