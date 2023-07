Um für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger unnö­ti­ge War­te­zei­ten wei­test­ge­hend zu redu­zie­ren, ist es zwin­gend not­wen­dig, vor dem Besuch im Land­rats­amt Bam­berg wei­ter­hin Ter­mi­ne zu vereinbaren.

Das betrifft ins­be­son­de­re fol­gen­de Bereiche:

Füh­rer­schein­stel­le

Kfz-Zulas­sung

Aus­län­der und Asylrecht

Sozi­al­hil­fe

Staats­an­ge­hö­rig­keits­we­sen

Um auch kurz­fri­sti­ge Ter­mi­ne zu ermög­li­chen, über­prü­fen die Mit­ar­bei­ten­den des Land­rats­am­tes täg­lich ihre Kapa­zi­tä­ten und schal­ten wei­te­re, gege­be­nen­falls auch zeit­na­he, Ter­mi­ne frei. Regel­mä­ßi­ges Rein­schau­en lohnt sich!

Infor­ma­tio­nen zur Ter­min­ver­ein­ba­rung fin­den Sie unter https://​www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​T​e​r​m​i​n​v​e​r​e​i​n​b​a​r​u​ng/

Kfz-Zulas­sungs­stel­le – „Heu­te gebracht – Mor­gen gemacht“

Neben der digi­ta­len Ter­min­bu­chung über www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​Z​u​l​a​s​s​u​n​g​-​O​n​l​i​n​e​t​e​r​m​i​n​v​e​r​e​i​n​b​a​r​u​ng/ bie­tet die Zulas­sungs­stel­le zusätz­lich den Ser­vice „Heu­te gebracht – Mor­gen gemacht“: Wer die voll­stän­di­gen Zulas­sungs­un­ter­la­gen beim Land­rats­amt in der Info­thek abgibt, kann die­se frü­he­stens am näch­sten Arbeits­tag bear­bei­tet wie­der abho­len. Die Abga­be der Doku­men­te ist täg­lich in der Zeit von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr mög­lich. Die Bear­bei­tung der Papie­re nimmt der­zeit je nach Aus­la­stung ein bis fünf Werk­ta­ge in Anspruch. Sie wer­den tele­fo­nisch infor­miert, sobald der Vor­gang abge­schlos­sen ist.