Ab Mon­tag, den 24. Juli, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, den 04. August, füh­ren die Stadt­wer­ke Hof in der Land­wehr­stra­ße War­tungs­ar­bei­ten am Was­ser­ver­sor­gungs­netz durch. In die­sem Zeit­raum muss die Land­wehr­stra­ße / Kreu­zung Orleans­stra­ße in Rich­tung Alsen­ber­ger Stra­ße kom­plett gesperrt wer­den. Die Erneue­rung der Was­ser­lei­tun­gen im Zuge der Aspahl­tie­rungs­maß­nah­men trägt maß­geb­lich dazu bei, die lang­fri­sti­ge Qua­li­tät des Was­ser­ver­sor­gungs­net­zes in Hof zu gewähr­lei­sten. Wäh­rend der Bau­maß­nah­men kann es zu einer tem­po­rä­ren Was­ser­sper­re im betrof­fe­nen Bereich kom­men, über die sepa­rat infor­miert wird. Die Stadt­wer­ke Hof bedan­ken sich im Vor­aus für das Ver­ständ­nis der Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner und bit­ten etwa­ige Unan­nehm­lich­kei­ten zu entschuldigen.