Zur Umset­zung der geplan­ten Maß­nah­men zur Gestal­tung des Fähr­um­felds hat die Gemein­de Pett­stadt erfolg­reich einen För­der­an­trag im EU-För­der­pro­gramm LEA­DER gestellt und eine För­de­rung in Höhe von 236.337 € bewil­ligt bekom­men. Die Fähr­wie­sen, wie der Ufer­be­reich der Reg­nitz bei Pett­stadt genannt wird, sol­len ter­ras­siert und mit neu­en Wege­ver­bin­dun­gen ver­se­hen wer­den. Zudem ent­steht eine Fähr­ter­ras­se aus Cort­an­stahl, die zukünf­tig als Aus­sichts­platt­form über die Reg­nitz dient und in Ihrer Optik der Bahn­brücke nach­emp­fun­den wird. Für Fahr­rad­fah­rer ent­steht eine E‑Bike-Lade­sta­ti­on, eine Repa­ra­tur­sta­ti­on sowie neue Fahr­rad­ab­stell­mög­lich­kei­ten. Auch die Park­si­tua­ti­on wird neu geord­net und das Fähr­um­feld mit Sitz­mög­lich­kei­ten aus­ge­stat­tet. Die Bau­maß­nah­me soll bis Ende 2024 umge­setzt wer­den. Durch die Neu­ge­stal­tung des Fähr­um­felds soll die Auf­ent­halts­qua­li­tät für Gäste und Ein­woh­ner ver­bes­sert werden.

Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr hat die Loka­le Akti­ons­grup­pe Regi­on Bam­berg e.V. mit Land­rat Johann Kalb als Vor­sit­zen­dem die Unter­stüt­zung des Pro­jekts beschlos­sen. Der Pla­nungs­pro­zess wur­de durch eine inten­si­ve Betei­li­gung der Pett­stadter Bür­ger sowie der städ­te­bau­li­chen Len­kungs­grup­pe der Gemein­de beglei­tet. „Beson­ders wich­tig in der Pla­nung ist uns der Schutz der sen­si­blen Ufer­be­rei­che und Erhalt der Arten­viel­falt in und ent­lang der Reg­nitz. Der Pett­stadter Gemein­de­rat und die Len­kungs­grup­pe haben sich für eine sanf­te und natur­na­he tou­ri­sti­sche Ent­wick­lung des Fähr­um­felds aus­ge­spro­chen. Durch die Fähr­ter­ras­sen und Sitz­mög­lich­kei­ten bie­ten wir unse­ren Bür­gern und Gästen die Mög­lich­keit, unse­re Land­schaft zu genie­ßen ohne die Natur zu beein­träch­ti­gen.“, so Jochen Hack, Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Pett­stadt. Neben den geför­der­ten Maß­nah­men plant das Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach die Siche­rung des west­li­chen Ufers, das durch die Nut­zung der Fäh­re in den ver­gan­ge­nen Jah­ren beein­träch­tigt wurde.

Die Gesamt­ko­sten des Pro­jekts belau­fen sich auf rund 560.000 Euro. Neben LEA­DER wird das Pro­jekt von der Baye­ri­schen Städ­te­bau­för­de­rung und der Ober­fran­ken­stif­tung unterstützt.

Die Pett­stadter Fäh­re an der Reg­nitz ist die älte­ste Gier­fäh­re Ober­fran­kens und blick auf eine über 500-jäh­ri­ge Geschich­te zurück. Bis heu­te ver­kehrt die Fäh­re von März bis Okto­ber täg­lich und ist ein belieb­tes Ziel für Rad­fah­rer und Wan­de­rer im Land­kreis Bamberg.

LEA­DER ist ein seit 1991 bestehen­des För­der­pro­gramm der Euro­päi­schen Uni­on, ange­sie­delt im Euro­päi­schen Land­wirt­schafts­fonds für die Ent­wick­lung des länd­li­chen Raums (ELER). Kern­ele­ment des Pro­gramms ist ein bür­ger­ori­en­tier­ter Ansatz unter dem Mot­to: „Bür­ger gestal­ten ihre Hei­mat“. Die­ser Ansatz soll vor Ort durch die jewei­li­gen Loka­len Akti­ons­grup­pen (LAGn) – in die­sem Fall durch die LAG Regi­on Bam­berg e.V. – umge­setzt wer­den. Die LAG Regi­on Bam­berg e.V. unter­stützt den Ent­wick­lungs­pro­zess, bringt die ver­schie­de­nen Akteu­re in der Regi­on Bam­berg zusam­men und ist Anlauf­stel­le für Projektideen.