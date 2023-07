Ober­haid gehört zu den digi­ta­len Vor­rei­tern im Land­kreis Bam­berg. Weil die Gemein­de vie­le Ver­wal­tungs­dienst­lei­stun­gen online anbie­tet, hat sie sich die Aus­zeich­nung „Digi­ta­les Amt“ ver­dient. Das Prä­di­kats­schild des Baye­ri­schen Digi­tal­mi­ni­ste­ri­ums über­reich­te die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml an Ober­haids Bür­ger­mei­ster Car­sten Joneitis.

„Die Digi­ta­li­sie­rung der Ver­wal­tung ist eine gro­ße Erleich­te­rung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Vie­le Anträ­ge kön­nen sie bequem von zuhau­se aus stel­len und müs­sen dafür nicht extra ins Rat­haus gehen. Ich freue mich, dass Ober­haid hier zu den Vor­rei­tern gehört“, beton­te Huml. „Gleich­zei­tig fin­de ich es wich­tig, dass den Men­schen die Türen wei­ter offen­ste­hen, falls jemand Fra­gen hat oder lie­ber den per­sön­li­chen Kon­takt möch­te. Hier in Ober­haid ist bei­des der Fall. Vie­len Dank dafür an das gan­ze Gemein­de­team“, so die Abge­ord­ne­te weiter.

Bür­ger­mei­ster Car­sten Jonei­tis lob­te bei der Schild­über­ga­be das gro­ße Enga­ge­ment sei­nes Gemein­de­teams: „Die Aus­zeich­nung zu errei­chen, war nicht ganz ein­fach, doch mit mei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern haben wir das gut hin­be­kom­men. Die Digi­ta­li­sie­rung der Ver­wal­tung ist eine wich­ti­ge Auf­ga­be, ein ech­tes Ser­vice­plus für die Men­schen in unse­rer Gemein­de. Ich dan­ke mei­nem Team für den erfolg­rei­chen Ein­satz und freue mich, dass wir uns nun als Digi­ta­les Amt bezeich­nen dürfen.“

Erst 6 Gemein­den im Land­kreis Bam­berg dür­fen sich „Digi­ta­les Amt“ nen­nen. Die­se Aus­zeich­nun­gen haben sich Lit­zen­dorf, Pom­mers­fel­den, Rat­tels­dorf, Vier­eth-Trun­stadt, Zap­fen­dorf und neu auch Ober­haid ver­dient, weil sie min­de­stens 50 kom­mu­na­le und zen­tra­le Online-Ver­fah­ren im soge­nann­ten Bay­ern­Por­tal ver­linkt haben.

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les unter­stützt die Kom­mu­nen mit einer Viel­zahl von Maß­nah­men bei der Ver­wal­tungs­di­gi­ta­li­sie­rung. Mit dem För­der­pro­gramm „Digi­ta­les Rat­haus“ ste­hen ins­ge­samt rund 42 Mil­lio­nen Euro bereit. Gemein­den, Zusam­men­schlüs­se von Gemein­den sowie Gemein­de­ver­bän­de im Frei­staat Bay­ern kön­nen die­se Zuschüs­se im Rah­men des För­der­pro­gramms für die erst­ma­li­ge Bereit­stel­lung von Online-Dien­sten erhal­ten. Mit dem „Grund­kurs Digi­tal­lot­se“ ver­mit­telt das Digi­tal­mi­ni­ste­ri­um recht­li­che und orga­ni­sa­to­ri­sche Grund­la­gen zur kom­mu­na­len Digitalisierung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Prä­di­kat „Digi­ta­les Amt“: https://​www​.stmd​.bay​ern​.de/​t​h​e​m​e​n​/​d​i​g​i​t​a​l​e​-​v​e​r​w​a​l​t​u​n​g​/​d​i​g​i​t​a​l​e​s​-​amt