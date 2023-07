In Forch­heim fin­det wie­der ein neu­er Glau­bens­kurs statt. Ziel­grup­pe sind alle, die Inter­es­se an Gott und dem Glau­ben haben, ob…

Neu­es von Gott: In Forch­heim fin­det wie­der ein neu­er Glau­bens­kurs statt

Got­tes­dien­ste der Evang.-Luth. Kir­chen­ge­mein­de St. Johan­nis in Forch­heim

Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis (29.07.2023 bis 04.08.2023) Sonn­tag, 30.07.2023 So 30.07., 09.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth.…