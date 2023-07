Wegen einer inter­nen Ver­an­stal­tung ist der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen des Land­rats­amt Bam­bergs am Mitt­woch, 26.7.2023 in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr nicht erreichbar.

Anfra­gen kön­nen in die­ser Zeit per Mail an gesundheitsamt@​lra-​ba.​bayern.​de gerich­tet wer­den. Ab 12.00 Uhr ste­hen die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Fach­be­reichs wie­der wie gewohnt zur Verfügung.

Das Land­rats­amt Bam­berg dankt für das Verständnis.