Die Kli­ma­li­ste Erlan­gen hat einen Antrag zur Erwei­te­rung der Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge am Bahn­hof-Gleis 1 gestellt. Das Ziel des Antrags ist es, die geplan­ten 798 Stell­plät­ze in Form von Dop­pel­stock­park­sy­ste­men bis Ende 2024 zu rea­li­sie­ren, unab­hän­gig vom För­der­pro­gramm der Bun­des­re­gie­rung für „Fahr­rad­park­häu­ser an Bahnhöfen“.

Die Stadt Erlan­gen läuft Gefahr eine Ableh­nung des Antrags vom stark über­zeich­ne­ten För­der­pro­gramm für die geplan­te Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge zu erhal­ten. Um den Bedarf an siche­ren und abschließ­ba­ren Abstell­mög­lich­kei­ten zu decken, for­dert die Kli­ma­li­ste Erlan­gen daher die Stadt­ver­wal­tung auf, das Pro­jekt unab­hän­gig vom För­der­pro­gramm voranzutreiben.

„Es ist wich­tig, dass Erlan­gen eigen­stän­dig han­delt und die geplan­ten Fahr­rad­ab­stell­plät­ze rea­li­siert, um den stei­gen­den Bedarf an Fahr­rad­park­mög­lich­kei­ten zu decken“, betont Nora Elhaus, Mit­glied der Kli­ma­li­ste Erlan­gen. „Die Rea­li­sie­rung die­ser Erwei­te­rung steht im Ein­klang mit unse­rer Kli­ma­auf­bruch-Stra­te­gie und för­dert den Rad­ver­kehr als umwelt- und kli­ma­freund­li­che Mobilitätsform.“

Die Kli­ma­li­ste Erlan­gen ist der Ansicht, dass die Erwei­te­rung der Fahr­rad­ab­stell­mög­lich­kei­ten einen posi­ti­ven Ein­fluss auf den Bahn­hof haben wird. Durch attrak­ti­ve Fahr­rad­park­mög­lich­kei­ten sol­len Pend­le­rin­nen und Pend­ler dazu ermu­tigt wer­den, vom Auto auf das Fahr­rad umzu­stei­gen und die­ses in Kom­bi­na­ti­on mit der Bahn als Ver­kehrs­mit­tel zu nut­zen. Dies unter­stützt das Ziel der Stadt Erlan­gen, die Kli­ma­schutz­zie­le zu errei­chen und den CO2-Aus­stoß zu reduzieren.

Die Kli­ma­li­ste Erlan­gen appel­liert an das zustän­di­ge Refe­rat, die bereits lang dis­ku­tier­ten Plä­ne zur Erwei­te­rung der Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge im Jahr 2024 umzu­set­zen und somit den Wün­schen der Fahr­rad­ver­bän­de gerecht zu werden.