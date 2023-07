Ein vol­les Pro­gramm hat­ten die Kanu­ten des SVB in Fürth zu bewäl­ti­gen: am Sams­tag stan­den die baye­ri­schen Wer­tungs­läu­fe für die Alters­klas­sen, sowie die baye­ri­sche Mann­schafts­mei­ster­schaft der Jugend/​Junio­ren auf dem Pro­gramm, wäh­rend am Sonn­tag die Schü­ler ihren 4. Wer­tungs­lauf für die Bay­ern­wer­tung zu absol­vie­ren hat­ten. Beson­ders am Sams­tag setz­ten die hohen Tem­pe­ra­tu­ren den Akti­ven zu. Zudem wur­de der Kurs am zwei­ten Wett­kampf­tag kom­plett ver­än­dert, sodass sich die Fah­rer ohne Trai­ning neu ori­en­tie­ren mussten.

Die Bay­reu­ther Masters zeig­ten in allen Klas­sen ihre Domi­nanz – so durf­ten sich Patrick Röber, Rei­ner Ficht­ner, Andre­as Streh­lein, Susan­ne Pley­er und Elke Haa­gen nach 3 Wer­tungs­läu­fen (Bay­reuth, Rosen­heim und Fürth) jeweils über den Bay­ern­ti­tel in ihren Alter­klas­sen freuen.

Im Ein­zel­ren­nen war Patrick Röber (Senio­ren B) der Beste im SVB-Team und erreich­te mit sei­ner Zeit von 93,95 sec. und null Feh­lern den 2. Platz. Eben­falls Platz 2 am Sams­tag beleg­te Rei­ner Ficht­ner, wäh­rend Andre­as Streh­lein und Peter Ber­neth auf die Rän­ge 7 und 10 kamen. Anders die Plat­zie­run­gen im 2. Wett­kampf: Andre­as Streh­lein lag auf Platz 4 vor dem Fünft­plat­zier­ten Rei­ner Ficht­ner und Peter Ber­neth ver­bes­ser­te sich auf Platz 7. An bei­den Tagen erreich­ten Elke Haa­gen und Susan­ne Pley­er die Rän­ge 2 und 3.

Jeweils 2 Sie­ge im Zwei­er­ca­na­di­er der Herrn bzw. im CII Mix gin­gen an Rei­ner Fichtner/​Andre­as Streh­lein sowie Elke Haagen/​Andre­as Streh­lein. Der Schü­ler CII mit Lorenz Gor­wa und Max Pet­zold schaff­te am Sams­tag mit Platz 3 den Sprung auf das Sie­ger­po­dest, fiel am 2. Tag jedoch auf die 5. Posi­ti­on zurück.

Kata­ri­na Pet­zold, die sowohl im Einer­ca­na­di­er als auch im Einer­ka­jak star­te­te beleg­te im CI den undank­ba­ren 4. Platz und kam am Sonn­tag als Fünft­plat­zier­te ins Ziel, wäh­rend sie sich im Einer­ka­jak von Platz 9 auf 8 ver­bes­sern konn­te. Auch Phil­ipp Opitz, der bei den Jüng­sten Schü­lern U10 an den Start ging, kam am Sonn­tag bes­ser mit der Strecke zurecht: lag er im ersten Ren­nen noch auf Platz 7, so konn­te er sich stei­gern und beleg­te Rang 5. Da auch eini­ge Kanu­ten aus Hes­sen und Sach­sen-Anhalt vor ihm lagen, konn­te er sei­nen 3. Platz in der Bay­ern­wer­tung aus­bau­en. Sein Ver­eins­kol­le­ge Karl Häss­ler, der nur am Sams­tag star­te­te, zeig­te einen deut­lich bes­se­ren 2. Lauf und kam auf Posi­ti­on 13 ins Ziel. Auch bei den Schü­lern U12 wuss­te sich Till Gor­wa, der am Sams­tag noch auf Platz 16 lag, deut­lich ver­bes­sern und sicher­te sich am Sonn­tag den 9. Platz. Eine sehr gute Lei­stung zeig­te Till Gor­wa in der Schü­ler­mann­schaft mit Max Pet­zold und Lorenz Gor­wa: das Team erkämpft sich Platz 6 unter 16 gestar­te­ten Mannschaften.

Bei den Schü­lern U 14 zeig­te Max Pet­zold, dass er als Viert­plat­zier­ter mit einem Null­feh­ler­lauf durch­aus an der Spit­ze mit­hal­ten kann – lei­der unter­lie­fen ihm aber am Sonn­tag zu vie­le Tor­be­rüh­run­gen, sodass die dar­aus resul­tie­ren­den Straf­se­kun­den nur zu Rang 10 reich­ten – was durch­aus ärger­lich war, da der baye­ri­sche Wer­tungs­lauf für die Schü­ler­klas­sen am Sonn­tag aus­ge­tra­gen wur­de. Sein Team­ka­me­rad Lorenz Gor­wa bewäl­tig­te den Kurs eben­falls mit null Feh­lern und ereich­te die Plä­tez 9 und 11. Aene­as Stein­bau­er ging nur am Sonn­tag an den Start und konn­te sich dort auf Platz 19 positionieren.

Die Her­ren­mann­schaft mit Patrick Röber, Rei­ner Ficht­ner und Andre­as Streh­lein kam knapp hin­ter dem Team aus Fürth auf Platz 2. Auch Kata­ri­na Pet­zold beleg­te Platz 2 im Team­wett­be­werb – sie war mit 2 Kanu­tin­nen aus Fürth bzw. Ulm ins Ren­nen gegangen.